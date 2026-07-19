Capello üç deha belirledi, Yamal'a özel övgüde bulundu

Eski Real Madrid teknik direktörü Fabio Capello, 2026 Dünya Kupası finali öncesinde Lionel Messi, Diego Maradona ve Lamine Yamal hakkında görüşlerini paylaştı. İtalyan uzman, futbol efsanelerini kıyaslamaktan yorulduğunu gizlemedi ancak genç İspanyol yıldıza çok yüksek bir değer biçti.

Capello'ya göre futbolda gerçek dahiler çok nadir dünyaya gelir. Lamine Yamal ise bu neslin bir sonraki temsilcisi olabilir.

Messi, Maradona'dan üstün mü?

Capello'ya, Arjantin'in finali kazanması durumunda Messi'nin Maradona'dan daha üstün sayılıp sayılamayacağı soruldu.

Uzman, bu tür kıyaslamalara karşı olduğunu açıkça belirtti.

«Bu tür kıyaslamalar beni yoruyor. Futbol dahileri her 20 yılda bir doğar. Gerçek dahilerden bahsediyorum: Pele, Maradona ve Messi», — dedi Capello.

Böylece üç futbolcuyu da farklı dönemlerin eşsiz temsilcileri olarak ayrı bir yere koydu.

Yamal Ballon d'Or'u hak ediyor mu?

Capello, İspanya'nın dünya şampiyonu olması durumunda Lamine Yamal'ın Ballon d'Or'u kazanmayı hak edebileceğini kabul etti.

«Yaşını ve potansiyelini göz önüne alırsak, evet derdim. Ancak sonuçlara varmak için acele etmemek lazım».

İtalyan uzman, Yamal'ı sadece büyük bir yetenek değil, futboldaki yeni büyük neslin bir temsilcisi olarak değerlendirdi.

«O şüphesiz bir dahi ve bu kategorideki yeni neslin temsilcisi», — diye ekledi Capello.

Yamal'ı en büyük sınav bekliyor

2026 Dünya Kupası finali, Lamine Yamal için kariyerinin en önemli maçlarından biri olacak. İspanyol kanat oyuncusu bir yandan milli takımını şampiyonluğa taşımaya çalışırken, diğer yandan çocukluk döneminin en büyük futbol ikonlarından biri olan Messi'ye karşı sahaya çıkacak.

Capello, onun dahiler arasına girebileceğini söyledi. Ancak kendisinin de belirttiği gibi, nihai kararı vermek için henüz erken; gerçek cevabı zaman ve büyük maçlar verecek.

Finalde iki nesil karşı karşıya

2026 Dünya Kupası finalinde Arjantin ve İspanya milli takımları şampiyonluk için mücadele edecek.

Arjantin — İspanya

Tarih: 19 Temmuz

Başlama saati: 23:59, Taşkent saatiyle

Bir tarafta Pele ve Maradona ile aynı seviyede anılan 39 yaşındaki Messi, diğer tarafta ise Capello'nun «yeni nesil dahi» olarak adlandırdığı Lamine Yamal.

Şimdi asıl soru şu: Final yine Messi'nin tarihi gecesine mi dönüşecek, yoksa Yamal yeni bir futbol çağının başladığını tüm dünyaya mı gösterecek?