Capello üç deha belirledi, Yamal'a özel övgüde bulundu

·45·Spor
Capello üç deha belirledi, Yamal'a özel övgüde bulundu

Eski Real Madrid teknik direktörü Fabio Capello, 2026 Dünya Kupası finali öncesinde Lionel Messi, Diego Maradona ve Lamine Yamal hakkında görüşlerini paylaştı. İtalyan uzman, futbol efsanelerini kıyaslamaktan yorulduğunu gizlemedi ancak genç İspanyol yıldıza çok yüksek bir değer biçti.

Capello'ya göre futbolda gerçek dahiler çok nadir dünyaya gelir. Lamine Yamal ise bu neslin bir sonraki temsilcisi olabilir.

Messi, Maradona'dan üstün mü?

Capello'ya, Arjantin'in finali kazanması durumunda Messi'nin Maradona'dan daha üstün sayılıp sayılamayacağı soruldu.

Uzman, bu tür kıyaslamalara karşı olduğunu açıkça belirtti.

«Bu tür kıyaslamalar beni yoruyor. Futbol dahileri her 20 yılda bir doğar. Gerçek dahilerden bahsediyorum: Pele, Maradona ve Messi», — dedi Capello.

Böylece üç futbolcuyu da farklı dönemlerin eşsiz temsilcileri olarak ayrı bir yere koydu.

Yamal Ballon d'Or'u hak ediyor mu?

Capello, İspanya'nın dünya şampiyonu olması durumunda Lamine Yamal'ın Ballon d'Or'u kazanmayı hak edebileceğini kabul etti.

«Yaşını ve potansiyelini göz önüne alırsak, evet derdim. Ancak sonuçlara varmak için acele etmemek lazım».

İtalyan uzman, Yamal'ı sadece büyük bir yetenek değil, futboldaki yeni büyük neslin bir temsilcisi olarak değerlendirdi.

«O şüphesiz bir dahi ve bu kategorideki yeni neslin temsilcisi», — diye ekledi Capello.

Yamal'ı en büyük sınav bekliyor

2026 Dünya Kupası finali, Lamine Yamal için kariyerinin en önemli maçlarından biri olacak. İspanyol kanat oyuncusu bir yandan milli takımını şampiyonluğa taşımaya çalışırken, diğer yandan çocukluk döneminin en büyük futbol ikonlarından biri olan Messi'ye karşı sahaya çıkacak.

Capello, onun dahiler arasına girebileceğini söyledi. Ancak kendisinin de belirttiği gibi, nihai kararı vermek için henüz erken; gerçek cevabı zaman ve büyük maçlar verecek.

Finalde iki nesil karşı karşıya

2026 Dünya Kupası finalinde Arjantin ve İspanya milli takımları şampiyonluk için mücadele edecek.

Arjantin — İspanya
Tarih: 19 Temmuz
Başlama saati: 23:59, Taşkent saatiyle

Bir tarafta Pele ve Maradona ile aynı seviyede anılan 39 yaşındaki Messi, diğer tarafta ise Capello'nun «yeni nesil dahi» olarak adlandırdığı Lamine Yamal.

Şimdi asıl soru şu: Final yine Messi'nin tarihi gecesine mi dönüşecek, yoksa Yamal yeni bir futbol çağının başladığını tüm dünyaya mı gösterecek?

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Del Bosque 2010 şampiyon takımını neden şimdikiyle kıyaslamadı?Del Bosque 2010 şampiyon takımını neden şimdikiyle kıyaslamadı?Dün, 23:10Rodri final öncesi takım arkadaşlarını bir tehlikeye karşı uyardıRodri final öncesi takım arkadaşlarını bir tehlikeye karşı uyardıDün, 22:59Messi mi Yamal mı: 2026 Dünya Kupası finali ilk 11'leri açıklandıMessi mi Yamal mı: 2026 Dünya Kupası finali ilk 11'leri açıklandıDün, 22:53Özbekistan judosu Asya'da hüküm sürüyor: Amman'da 20 madalya kazanıldıÖzbekistan judosu Asya'da hüküm sürüyor: Amman'da 20 madalya kazanıldıDün, 21:11İspanya ve Arjantin maçı canlı yayınıİspanya ve Arjantin maçı canlı yayınıDün, 20:21Pau Cubarsí'nin 2026 Dünya Kupası finali öncesi itirafı: «Bu benim hayalimdi»Pau Cubarsí'nin 2026 Dünya Kupası finali öncesi itirafı: «Bu benim hayalimdi»Dün, 20:17
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı