Samsung katlanabilir akıllı telefon pazarında beklenmedik bir hamle yapıyor: Galaxy Z Fold8 Wide lider olacak

·27·Teknoloji
Samsung katlanabilir akıllı telefon pazarında beklenmedik bir hamle yapıyor: Galaxy Z Fold8 Wide lider olacak

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bir sonraki katlanabilir akıllı telefon serisine yönelik stratejisini kökten değiştirmeye karar verdi. Şirket, 2025 yılında tanıtılması beklenen Galaxy Z Fold8 serisinde ana odağını yeni formatlı bir modele çeviriyor. Bu adım sadece ürün isimlendirmesini değiştirmekle kalmayacak, aynı zamanda kullanıcıların büyük ekranlı cihazlara olan talebini karşılamaya da hizmet edecek. Bu bilgi Ixbt.com tarafından bildiriliyor. aktarılıyor.

Tedarik zinciri kaynaklarından elde edilen bilgilere göre Samsung, yeni Galaxy Z Fold8 Wide modeli için yaklaşık 2,8 milyon adet ekran paneli üretmeyi planlıyor. Bu rakam serideki diğer modellerden oldukça yüksek olup, şirketin bu cihazı ana "hit" ürünü haline getirme niyetini ortaya koyuyor.

Model serisi ve üretim hacmi

İlginç bir şekilde, daha önce standart model olarak görülen versiyonun artık Galaxy Z Fold8 Ultra adını alması bekleniyor. Ancak ixbt.com'un haberine göre, bu Ultra versiyon için sadece 2 milyon adet ekran siparişi verildi. Ayrıca kompakt formatlı Galaxy Z Flip8 modelinin üretim hacmi daha da düşük, yaklaşık 1,5 milyon adet olarak belirlendi.

İlk planlarda Samsung, Fold8 Ultra ve Fold8 Wide modellerini satışların ilk üç ayında neredeyse eşit miktarda üretmeyi hedefliyordu. Ancak son pazar analizleri ve tüketicilerin genişletilmiş ekran formatına olan ilgisi, stratejinin gözden geçirilmesine neden oldu. Artık Wide versiyonunun pazarın ana sürücüsü olması bekleniyor.

Teknik özellikler ve imkanlar

Yeni Galaxy Z Fold8 Wide modelinin tahmini teknik özellikleri de teknoloji meraklılarının dikkatini çekiyor. Cihazın şu özelliklere sahip olacağı belirtiliyor:

  • 4:3 oranında 7,6 inç ana iç ekran;
  • 16:10 oranında 5,5 inç dış yardımcı ekran;
  • 4800 mAh kapasiteli batarya ve 45 W hızlı şarj sistemi;
  • 10 MP ön kamera ve iki adet 50 MP ana kamera bloğu.
Bu değişiklikler, Samsung'un katlanabilir akıllı telefon segmentindeki hakimiyetini korumayı amaçlıyor. Son yıllarda Çinli markaların artan rekabeti karşısında, ekran formatını optimize etmek ve kullanıcı deneyimini iyileştirmek kritik bir öneme sahip.

Şimdilik Samsung, gelecekteki cihazların özellikleri veya üretim hacmi hakkında resmi bir açıklama yapmadı. Genellikle yeni nesil katlanabilir akıllı telefonlar, yaz aylarının ortasında düzenlenen Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılıyor. Özbekistan pazarında da bu cihazların geleneksel olarak dünya prömiyeri ile aynı anda satışa çıkması bekleniyor.

SamsungGalaxy Z Fold8Akıllı TelefonTeknolojiGadget
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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