Özgidromet'ten önemli uyarı

·446·Özbekistan
Özgidromet'ten önemli uyarı

Özgidromet acil bir uyarı yayınladı. Kurumun verilerine göre, 2-5 Haziran tarihleri arasında beklenen yağışlar nedeniyle ülkenin dağlık ve dağ eteğindeki bölgelerinde sel ve su baskınları meydana gelebilir.

Özellikle şu bölgelerde risk öngörülmektedir:

— Kaşkaderya ili: Yakkabağ, Dehkanabad, Çırakçı, Kitab, Şehrisebz, Kamaşi ve Guzar ilçeleri;

— Surhanderya ili: Sariosiyo, Uzun, Altınsay, Denov, Baysun, Şerabad, Şurçi, Kumkurgan ve Muzrabat ilçeleri;

— Semerkant ili: Urgut, Semerkant, Bulungur, Nurabad, Koşrabat, Kattakurgan, Payarık, Cambay ve İştihan ilçeleri;

— Nevai ili: Hatırçı, Navbahor, Nurata, Kanimeh ve Karmana ilçeleri;

— Cizzak ili: Zaamin, Bahmal, Gallaaral, Şeref Raşidov, Fariş ve Yangiabad ilçeleri;

— Taşkent ili: Ahangaran, Bostanlık, Parkent, Piskent, Ortaçirçik ve Yukoriçirçik ilçeleri ile Angren ve Almalık şehirleri;

— Namangan ili: Pap, Kasansay, Çortak, Çust, Namangan ve Yangikurgan ilçeleri;

— Fergana ili: Soh, Şahimerdan, Fergana ve Beşarık ilçeleri;

— Andican ili: Andican, Asaka, Calakuduk, Kurgantepa, Pahtaabad, İzboskan, Hocaabad ve Marhamat ilçeleri ile Hanabad şehri.

Özgidromet, dağlık bölgelerde yaşayan vatandaşları, tatilcileri ve sürücüleri dikkatli olmaya çağırdı.

Ayrıca, ülkenin bazı bölgelerinde yağmur sularının birikmesi sonucu kısa süreli su baskınları yaşanabileceği belirtildi.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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