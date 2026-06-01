Bugünden itibaren yürürlüğe giren önemli yenilikler

Özbekistan mevzuatında 1 Haziran 2026 tarihinden itibaren bir dizi yenilik ve değişiklik yürürlüğe giriyor. Bunlar enerji, vergi, inşaat, girişimcilik, gümrük, ilaç ve diğer sektörleri kapsamaktadır. Aşağıda bu tarihten itibaren geçerli olacak temel yenilikleri bulabilirsiniz.

Elektrik ve doğal gaz için yeni tarifeler geçerli olacak

Özbekistan'da elektrik ve doğal gaz için güncellenmiş tarifeler uygulanmaya başlanacak. Hükümet kararı uyarınca, halk için mevcut kademeli tarife sistemi korunacaktır.

Sıradan ev tüketicileri için aylık 200 kWh'ye kadar elektrik 650 som, ısıtma döneminde 500 metreküpe kadar ve diğer mevsimlerde 100 metreküpe kadar doğal gaz ise 1.100 som olarak hesaplanacaktır. Belirlenen hacmin üzerindeki tüketim için artırılmış tarifeler geçerliliğini koruyacaktır.

KDV ve gelir vergisine geçiş sınırı artırılıyor

Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre, 1 Haziran'dan itibaren genel vergilendirme düzenine geçiş için belirlenen sınır, temel hesaplama miktarının on iki bin katı olarak belirlenmiştir.

Mevcut 1 milyar somluk limit 2019 yılında getirilmişti. Son yıllarda fiyatların artması nedeniyle bazı girişimcilerin bu sınıra yaklaştıklarında ciroları gizleme, fiş vermeme veya faaliyetleri birkaç farklı tüzel kişiliğe bölme gibi yollara başvurdukları belirtilmiştir.

Kafe ve otellerde nakit ödemelere izin verilecek

Otel ve yeme-içme hizmeti sunan girişimcilik öznelerinin alkol ve tütün ürünleri satışında nakit para kabul etme hakkı yeniden tanınacaktır. Kararnameye göre, alkol ürünleri satın alındığında dijital işaretleme kodları bu öznelerde nihai tüketime sunulmuş olarak kabul edilecektir.

Kömür fiyatları piyasa ilkelerine göre şekillenecek

Özbekistan'da kömür fiyatlarının devlet tarafından belirlenmesi uygulamasının kaldırılması planlanmaktadır. Bunun için kömürün devlet tarafından düzenlenen sosyal öneme sahip stratejik mallar listesinden çıkarılması önerilmiştir. Sonuç olarak ürün fiyatı arz ve talebe göre şekillenecek ve kömür tüketicilere borsa işlemleri yoluyla satılacaktır.

Bazı vergi memurlarına %100 zam verilecek

Uluslararası sertifika ve yeterlilik derecesine sahip vergi dairesi çalışanlarına, maaşlarının %100'ü tutarında aylık ek ödeme yapılacaktır. Ek ödemeler Vergi Komitesi'nin özel fonu kaynaklarından finanse edilecektir.

Kafe ve restoranlarda kısa süreli resmi işe alım mümkün olacak

Artık kafe ve restoranlar çalışanları basitleştirilmiş bir prosedürle, hatta bir günlük veya 7 günlük sürelerle bile resmi olarak işe alabilecekler. Bu girişim, küçük işletmeler için daha elverişli bir ekonomik ve idari ortam yaratmayı amaçlamaktadır.

Ugam Nehri kıyısında inşaatlara kısıtlama getirilecek

Ugam Nehri'nin kıyı bölgelerinde ve su koruma alanlarında ekolojik dengeyi olumsuz etkileyebilecek her türlü inşaat, hafriyat ve yapay yapıların kurulması yasaklanacaktır. Ayrıca nehir havzası ve kollarında hidroteknik ve hidroenerji tesislerinin yapımına da izin verilmeyecektir.

İnşaat sektöründe sorumluluk artırılacak

1 Haziran'dan itibaren teknik veya yazarlık denetimi altındaki inşaat projelerinde ciddi ihlaller tespit edilirse, yüklenici kuruluşun yanı sıra denetçilere karşı da sert önlemler alınacaktır. Ayrıca değeri 3 milyar somun üzerindeki bazı projelerin inşaatı çevrimiçi kameralar aracılığıyla izlenecektir.

Cezasini çeken gençler dijital meslekler konusunda eğitilecek

Taşkent, Navoi ve Kaşkaderya bölgelerindeki ceza infaz kurumlarında genç mahkumların modern dijital meslekler konusunda eğitilmesi sistemi kurulacaktır. 8-12 aylık kurslara katılanlara elektronik sertifikalar verilecektir.

Yolsuzluk riski yüksek çalışanlar teşhisten geçecek

Bazı denetim birimlerinde yolsuzluk riski yüksek olarak değerlendirilen görevleri yerine getiren çalışanlar ve bu pozisyonlara aday olanlar özel bir teşhis sürecinden geçirilecektir.

Sonuçlara göre yolsuzluğa karşı direnç düzeyi düşük bulunursa, çalışan başka bir göreve atanacaktır.

İlaç sektörü için yeni teşvikler getirilecek

İlaç üreticilerine, uluslararası GMP sertifikaları almaları ve Dünya Sağlık Örgütü'nün yeniden yeterlilik süreçleriyle ilgili masraflarının bir kısmı karşılanacaktır.

Ayrıca ülkede henüz üretilmeyen ilaç ve tıbbi cihaz üreticilerine de mali destek sağlanacaktır.

İşaretleme kodları ortak ülkelerde de tanınacak

Özbekistan ile ortak ülkeler arasında su ve serinletici içecekler için kullanılan dijital işaretleme kodlarının karşılıklı tanınması sistemi başlatılacaktır. Bu, ürün hareketlerinin kontrol edilmesine ve yasa dışı ticaretin önlenmesine hizmet edecektir.

Gümrük ödemelerini erteleme imkanı yaratılacak

Girişimcilik özneleri için gümrük ödemelerini 120 güne kadar erteleme veya taksitlendirme imkanı verilecektir.

Aynı zamanda gümrük denetimi «danışman-denetçi» ilkesi temelinde gerçekleştirilecek ve girişimcilere tespit edilen eksiklikleri bağımsız olarak giderme imkanı tanınacaktır.