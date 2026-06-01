Devlet kurumlarının çevresel performansı yeni bir yöntemle değerlendirilecek

Küresel iklim değişikliği ve çevre koruma, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en öncelikli görevlerden biri haline gelmektedir. Özbekistan'da devlet yönetimi ve yerel yönetim sistemini kökten "yeşillendirmek" amacıyla yeni ve özgün bir denetim mekanizması başlatılması girişimi ortaya konuldu. Artık bakanlıklar, kurumlar ve valiliklerin faaliyetleri, doğaya yaklaşımları ve kaynakları ne kadar tasarruflu kullandıklarına göre özel bir puanlama sistemi ile değerlendirilecektir.

Bu sistemin, devlet kurumlarını daha rasyonel ve dünyaya sevgiyle yaklaşarak çalışmaya teşvik edeceği şüphesizdir. Sayfamızdan ayrılmayın; tartışmaya açılan hükümet kararı taslağının en ilginç yönleri, "yeşil ofis" ilkeleri ve kurumların hangi kategorilere ayrılacağı hakkında detaylı bilgi vereceğiz!

"Yeşil puanlama" nedir ve kim denetler?

Hükümetin tartışmaya açılan yeni karar taslağına göre, cumhuriyet ve yerel düzeydeki tüm yürütme organlarının çevresel performansı sürekli gözetim altında tutulacaktır. Bu yeni puanlama sistemini yürütme ve denetleme sorumluluğu Ekoloji ve İklim Değişikliği Ulusal Komitesi üzerine yüklenmektedir.

En önemlisi, bu süreçte şeffaflık tam olarak sağlanacaktır:

Açık veriler: Her kurumun topladığı puanlar ve elde ettiği sonuçlar her yıl komitenin resmi web sitesinde ilan edilecektir.

Özel platform: Geniş kamuoyu için tüm göstergeler yeni oluşturulacak greencities.uz elektronik platformuna yerleştirilecektir. Burada her vatandaş, kendi bölgesindeki valiliğin veya bakanlığın "yeşillik" seviyesini takip edebilir.

Devlet kurumlarında "yeşil ofis" devrimi

Bu proje sadece kuru bir değerlendirmeden ibaret değildir; devlet kurumlarının günlük çalışma tarzını tamamen değiştirmeyi öngörür. Kurumlarda modern "yeşil ofis" ilkelerini yerleştirmek için bir dizi önemli tedbir hayata geçirilecektir.

Kurumlar içinde gerçekleştirilecek temel değişiklikleri aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz:

Düzen ve ilkeler Uygulanacak somut tedbirler Dijitalleşme ve tasarruf Kırtasiyeciliğe son vermek, kağıt tüketimini keskin bir şekilde azaltmak ve elektronik belge dolaşım sistemini maksimum düzeyde genişletmek. Yenilikçi teknolojiler Kurum binalarında su ve enerji tasarrufu sağlayan modern cihazların kurulması, odalarda atıkların türlerine göre ayrıştırılmasının sağlanması. Alternatif enerji kaynakları Devlet kurum binalarına güneş panelleri ve diğer yenilenebilir enerji cihazları kurarak çevre dostu enerji kullanmak. Personeli harekete geçirme Doğayı koruma girişimlerinde aktif olan personeli finansal ve manevi olarak teşvik etmek, çevresel kriterleri iş performans göstergelerine (KPI) dahil etmek ve her yıl "yeşil rapor" hazırlamak.

Değerlendirmenin ana kriterleri: Kurumların çalışmaları yüzeysel olarak izlenmeyecektir. Çevresel performansı belirlemede doğal kaynakların verimli kullanımı, "yeşil ekonomi" kurallarının hayata geçirilmesi, dijital teknolojilerin kullanımı ve personel arasında çevre bilincinin ne kadar doğru oluşturulduğu ana kriter olarak hizmet edecektir.

Üç kategori: Kim hangi sırada yer alacak?

Yapılan ciddi analizler ve toplanan puanlar sonucunda, cumhuriyetimizdeki tüm devlet organları faaliyet sonuçlarına göre üç ana performans grubuna ayrılacaktır:

Yüksek performans kategorisi — Enerji ve suyu maksimum düzeyde tasarruf eden, "yeşil ofis" kurallarına tam uyan örnek kurumlar. Orta performans kategorisi — Ekolojik sisteme dikkat eden ancak hala eksikleri bulunan kuruluşlar. Düşük performans kategorisi — Kaynakları israf eden ve çevresel yenilikleri uygulamada geride kalan yapılar.

Bu sistemin hayata geçirilmesi, hem devlet memurlarının hem de sıradan vatandaşların çevre kültürünü yükseltmeye ve doğamızı korumaya büyük katkı sağlayacağı şüphesizdir.

Ülkemizdeki en ilginç, faydalı ve sosyal hayatımızı ilgilendiren sıcak haberleri bizimle takip edin, değerli okurlar! Sayfamızdan ayrılmayın!