Özbekistan'daki çocuk sayısı açıklandı

Fotoğraf: İstatistik Ajansı

İstatistik Ajansı verilerine göre, 1 Ocak 2026 itibarıyla Özbekistan'da 0-14 yaş arası çocuk sayısı 11.630.879 olarak kaydedildi. Bu rakam, ülke nüfusundaki genç oranının yüksek olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.

İstatistiksel verilere göre, çocuklar arasında erkek çocukların sayısı biraz daha fazladır. Buna göre erkek çocuk sayısı 6.030.736 iken, kız çocuk sayısı 5.600.143 olarak gerçekleşti.

Bu tür demografik göstergeler, ülkede eğitim, sağlık ve sosyal altyapının geliştirilmesi ihtiyacını artırmaktadır. Özellikle okul, anaokulu ve çocuk sağlığını destekleme sistemlerinin genişletilmesi güncel konular arasında yer almaktadır.

Özbekistan nüfusundaki genç oranının yüksek olmasının, gelecekte iş gücü piyasası için büyük bir potansiyel oluşturduğu belirtilmelidir. Aynı zamanda bu durum, devletten uzun vadeli planlama ve etkili sosyal politikalar yürütmesini gerektirmektedir.