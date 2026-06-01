Yazın ilk haftasında Özbekistan'da hava sıcaklığı biraz düşecek

Değerli yurttaşlar, güneş ışınlarıyla kucaklaşan o çok beklenen güzel yaz mevsimi ülkemize geldi. Meteoroloji uzmanlarının bildirdiğine göre, bu mevsimin ilk haftası halkımız ve misafirlerimiz için beklenmedik hoş bir sürpriz hazırladı. Kavurucu sıcakların yerini biraz olsun serin bir hava akımı alacak ve bazı bölgelerimizde bahardan kalma kısa süreli tatlı yağmurların yağması bekleniyor.

Yazın ilk günlerini nasıl bir ruh haliyle karşılayacağımız elbette hava durumuna da bağlı. Sayfamızdan ayrılmayın; cumhuriyetimizin farklı bölgelerinde, dağlık alanlarda ve başkentimizde hafta boyunca beklenen iklim değişiklikleri, sıcaklık değerleri ve sel riski hakkındaki önemli detayları sizlerle paylaşıyoruz!

Pazartesi günkü durum ve hafta ortasındaki serinlik

Bugün, yani haftanın ilk günü olan pazartesi öğleden sonra vatanımızın büyük bir kısmında genel olarak kuru ve sıcak bir hava hakim olacak. Ancak Taşkent bölgesinin bazı yerlerinde ve Fergana Vadisi illerinde kısa süreli yağmur ve gök gürültüsü ihtimali var. Bugün gündüz hava sıcaklığı +34…+36 derece civarında seyrederken, güney illerimizde güneşin etkisi daha fazla hissedilerek +38…+40 dereceye kadar yükselecek.

Ancak 2 Haziran'dan 4 Haziran'a kadar ülkemizde yaz sıcakları öncesinde biraz nefes alma imkanı doğacak:

Günün ilk yarısı: Gece ve öğlene kadar gökyüzü açık olacak ve genellikle az bulutlu bir hava gözlemlenecek.

Günün ikinci yarısı: Öğleden sonra yerel bulutlar gelişecek ve yer yer kısa süreli yağmurlar ile gök gürültüsü bekleniyor.

Sıcaklık düşüşü: En sevindirici olanı, bu günlerde hava sıcaklığının kademeli olarak düşerek gündüzleri +28…+33 derece civarında olmasıdır. Güneyde ise sıcaklık biraz geri çekilerek +34…+37 dereceyi bulacak.

Cuma günü, yani 5 Haziran'da ise cumhuriyetimizin büyük bir kısmında yağışlar duracak. Sadece Fergana Vadisi'nin bazı yerlerinde gök gürültülü kısa süreli yağmur yağabilir. Genel hava sıcaklığı ise neredeyse değişmeden kalacak.

Toz fırtınaları, rüzgar hızı ve dağlarda sel riski

Yazın başlangıcında doğa kendi şiddetli karakterini de gösterecek. Hafta boyunca cumhuriyet genelinde rüzgar hızı normalde saniyede 7–12 metre olsa da, bazı yerlerde bu değerin 15–20 metre/saniyeye kadar çıkması bekleniyor. Rüzgarın şiddetlendiği zamanlarda bazı bölgelerde toz fırtınaları oluşabilir, bu nedenle sağlığa dikkat edilmesi tavsiye edilir.

Dağlarda tatil yapmayı planlayan yurttaşlarımız için önemli hatırlatma:

Dağlık bölgelerdeki durum: 1 Haziran'dan 5 Haziran'a kadar dağlık ve dağ eteğindeki bölgelerde yer yer kısa süreli yağmur ve gök gürültüsü olacak. Şiddetli yağışlar nedeniyle dağlık bölgelerde sel ve su baskını olayları riski mevcuttur. Tedbirli olmayı unutmayın!

Başkentimiz Taşkent'te hava nasıl olacak?

Güzel şehrimizde de bu hafta oldukça serin ve hoş bir hava tahmin ediliyor. Hafta günlerine göre değerleri aşağıdaki özel tablo aracılığıyla detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz:

Tarihler Beklenen hava durumu ve sıcaklık derecesi Rüzgar hızı ve toz fırtınası 1 Haziran (Pazartesi) Günün ikinci yarısında kısa süreli bahar yağmuru ve gök gürültüsü olabilir. Sıcaklık oldukça yüksek: +34…+36 derece. Rüzgar hızı normalde 3–8 metre/saniye iken zaman zaman 10–15 metre/saniyeye kadar çıkacak. 2–4 Haziran günleri Günün ikinci yarısında kısa süreli hoş bir yağmur ve gök gürültüsü gözlemlenecek. Sıcaklık önemli ölçüde düşerek +29…+31 dereceye kadar inecek. Şehrin bazı yerlerinde şiddetli rüzgarın ardından toz fırtınası oluşma ihtimali var. 5 Haziran (Cuma) Hafta sonunda yağış beklenmiyor, gökyüzü açılacak. Gündüz hava sıcaklığı biraz yükselerek +31…+33 derece olacak. Rüzgar kendi yönünde esmeye devam edecek.

Gördüğünüz gibi, yazın ilk haftası serin havası ve yağışlı günleriyle bizi aşırı sıcaklardan koruyacak. Bu, sevdiklerinizle gezmek ve tatlı sohbetler etmek için tam zamanı!

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