Özbekistan'da akademik derece alma süreci basitleştiriliyor

·92·Özbekistan
Özbekistan'da akademik derece alma süreci basitleştiriliyor

Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre, 2027 yılından itibaren Özbekistan'da akademik derece alma sürecinde önemli kolaylıklar getirilecek. Buna göre, PhD ve DSc derecelerinin alınması sürecindeki bazı gereksiz şartlar kademeli olarak kaldırılacak.

Özellikle, yabancı dil sınavına girme zorunluluğu, özetin (autoreferat) ayrıca basılması, monografi yayınlanması ve Yüksek Tasdik Komisyonu (OAK) tarafından yürütülen bazı uzmanlık süreçleri artık talep edilmeyecek.

Ayrıca, yabancı ülkelerde akademik derece alan bilim insanlarının diplomalarının, Özbekistan'da ek prosedürler olmaksızın doğrudan tanınması kararlaştırıldı. Bu, bilim insanları için bürokratik süreçleri azaltacaktır.

Yetkililere göre bu değişiklikler, bilim sistemini daha da basitleştirmeye, genç kadroları bilimsel faaliyetlere çekmeye ve araştırmacılar için uygun koşullar yaratmaya hizmet edecektir.

Yeni düzenlemenin, bilimsel araştırmaların kalitesini artırması ve uluslararası iş birliğini genişletmesi beklenmektedir.

ÖzbekistanBilimEğitimPhDDSc
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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