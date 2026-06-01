ABD'de rekor etkinlik: 100. yıl dönümünde Marilyn Monroe anısına toplu canlandırma

ABD'de efsanevi oyuncu Marilyn Monroe'nun doğumunun 100. yıl dönümüne adanmış sıra dışı bir etkinlik düzenlendi. Törende 1034 katılımcı Monroe kılığına girerek oyuncunun ikonik imajını aynı anda canlandırdı.

Etkinliğe hem kadınlar hem de erkekler katılarak Marilyn Monroe'nun tarzını, saç modelini, giyim tarzını ve kendine has sahne imajını yeniden hayata geçirdiler. Beyaz elbiseler, klasik makyaj ve meşhur Hollywood tarzı etkinliğe özel bir hava kattı.

Organizatörler, bu projenin sadece bir anma etkinliği değil, aynı zamanda dünya sinema tarihine bir saygı duruşu olduğunu vurguladılar. Katılımcılar ise bu toplu performansla Marilyn Monroe imajının dünya genelinde hala ne kadar popüler olduğunu göstermeyi amaçladıklarını belirttiler.

Bu etkinlik, özgünlüğüyle izleyiciler ve sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı ve rekor katılımcı sayısıyla dikkatleri üzerine çekti.