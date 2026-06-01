Semerkant yükseköğretim sisteminde reform: 4 üniversite yeniden yapılandırılıyor

·157·Özbekistan
Semerkant yükseköğretim sisteminde reform: 4 üniversite yeniden yapılandırılıyor

Ülkemizin eğitim sistemini kökten geliştirmek, büyük bölgelerde yüksek nitelikli kadrolar yetiştirme kalitesini yeni bir aşamaya taşımak yolunda tarihi adımlar atılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından imzalanan «Semerkant bölgesindeki yükseköğretim kurumlarının faaliyetlerinin daha da iyileştirilmesine yönelik tedbirler hakkında» yeni resmi karar, bölgenin bilim dünyasında büyük bir büyüme ve yenilenme dönemini başlattı. Bu belge temelinde, kadim ve her daim genç Semerkant topraklarındaki bir dizi prestijli yükseköğretim kurumu optimize ediliyor ve bunların temelinde modern üniversiteler ile büyük eğitim merkezleri yükseliyor.

Güzel ülkemizin yarını olan bilgiye aç gençlerimiz ve değerli hocalarımız için bu gerçekten sevindirici bir haber! Sayfamızdan ayrılmayın; bölgede hangi üniversitelerin birleştirildiği, kurulan yeni teknik üniversite, yurt dışına gönderilecek bilim insanları ve ileri mühendislik okulunun detayları hakkında sizi ayrıntılı olarak bilgilendireceğiz!

Üniversite dönüşümü: Hangi kurumlar birleştiriliyor?

Devlet başkanımızın kararı uyarınca, eğitim alanındaki iç imkanları genişletmek ve yönetim verimliliğini artırmak amacıyla Semerkant'taki bir dizi önde gelen eğitim kurumunda aşağıdaki reformlar gerçekleştirilecektir:

  • Yeni teknik üniversite: Ünlü Semerkant Devlet Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi temelinde tamamen yeni ve modern Semerkant Devlet Teknik Üniversitesi kurulacaktır.

  • Bilgi teknolojileri alanı: Dijital dünyanın gerekliliklerine uyum sağlamak amacıyla, Taşkent Bilgi Teknolojileri Üniversitesi'nin (TATU) Semerkant şubesi, bölgenin ana üniversitesi olan Semerkant Devlet Üniversitesi (SamDU) bünyesine tamamen dahil edilecektir.

  • Pedagoji alanında yenilenme: SamDU'nun Urgut şubesi, Semerkant Devlet Pedagoji Enstitüsü ile birleştirilecektir. Bu kurum temelinde artık pedagoji enstitüsünün özel Urgut fakültesi faaliyetlerine başlayacaktır.

  • Ekonomik eğitimin birleşmesi: Semerkant Ekonomi ve Hizmet Enstitüsü bünyesine, Taşkent Devlet Ekonomi Üniversitesi'nin (TDIU) Semerkant şubesi dahil edilecek ve iktisatçı kadrolar tek bir çatı altında yetiştirilecektir.

Uluslararası deneyim ve yurt dışı staj dönemi

Bu belgede sadece binaların veya isimlerin değiştirilmesi değil, en önemlisi eğitim kalitesinin ve bilimsel potansiyelin dünya seviyesine taşınması ana hedef olarak belirlenmiştir.

Bu amaçla, 2026/2027 eğitim yılından itibaren yeni sisteme geçen bu yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeleri, bilim gönüllüleri ve doktora öğrencileri, dünyanın en önde gelen ve prestijli üniversitelerine, uluslararası bilimsel araştırma merkezlerine mesleki gelişim ve bilimsel staj için devlet tarafından gönderilecektir. Bu, öğrencilerimize dünya standartlarında ders alma imkanı sağlayacaktır.

Geleceğin teknolojisi: Mühendislik okulu kuruluyor

Bölgede teknik ve teknolojik alanları modern fikirler temelinde geliştirmek için önemli bir temel atılıyor. Kararda belirtilen perspektif plana göre, 2027/2028 eğitim yılından itibaren yeni kurulan Semerkant Devlet Teknik Üniversitesi bünyesinde tamamen benzersiz olan Entelektüel Su Teknolojileri İleri Mühendislik Okulu kapılarını açacaktır.

Reform yönü

Eylül 2026'dan itibaren

Eylül 2027'den itibaren

Bilimsel potansiyel ve uygulama

Öğretim üyeleri ve doktora öğrencileri önde gelen yabancı ülkelere mesleki gelişim için gönderilecektir.

İnovasyon teknolojileri

Entelektüel Su Teknolojileri İleri Mühendislik Okulu faaliyete geçecektir.

Bilimin geleceği: Bu tarihi reformların, yakın yıllar içinde Semerkant'ı sadece ülkemizin değil, tüm Orta Asya'nın en büyük ve modern bilim, teknoloji ve eğitim merkezlerinden biri haline getireceği şüphesizdir.

Yeni kurulan üniversitelere, genişleyen eğitim kurumlarına ve yurt dışına giden genç bilim insanlarımıza bu hayırlı ve şerefli yolda büyük başarılar diliyoruz! Semerkant gençliğini bu harika fırsatlardan dolayı içtenlikle kutluyoruz!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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