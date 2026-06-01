Küresel güvenlik ve hukukun üstünlüğünü sağlama konusunda dünya kamuoyunun gözü Avusturya'nın başkentine çevrildi, değerli takipçiler! Bugün Viyana'da uluslararası arenadaki en büyük ve etkili platformlardan biri olan BM Suç Önleme ve Ceza Adaleti Komisyonu'nun 35. üst düzey oturumu çalışmalarına başladı. Gezegenimizin 175 ülkesinden 1.500'den fazla üst düzey devlet yetkilisi, bakan ve önde gelen uluslararası uzmanı bir araya getiren bu büyük zirve, Yeni Özbekistan'ın diplomasisi ve devlet politikası için gerçekten yeni ve şanlı bir tarihi sayfa açtı.

Vatanımızın uluslararası arenadaki itibarının ne kadar yükseldiğini ve dünya liderlerinin takdirini bilmek ister misiniz? Sayfamızdan ayrılmayın; Viyana Zirvesi'nde ülkemize gösterilen eşsiz saygıyı, Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Saida Mirziyoyeva liderliğindeki Özbekistan heyetinin ilk tarihi konuşmasını ve güncel girişimlerin detaylarını yakından tanıtacağız!

Dünya kamuoyunun mutlak takdiri ve yüksek saygısı

Viyana'daki uluslararası konferansta Özbekistan temsilcilerine gösterilen özel saygı sadece bir tesadüf değildir. Bu, Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Şevket Mirziyoyev tarafından yürütülen ileri görüşlü stratejik reformların, toplumda insan onurunu yüceltmeyi amaçlayan halkçı siyasetin ve ülkemizin öne sürdüğü aktif uluslararası girişimlerin dünya çapında tam ve oybirliğiyle kabul edildiğinin parlak bir sonucudur.

Sevindirici olan şudur ki, bu yılın Nisan ayında ülkemiz tarihinde ilk kez bu prestijli BM Komisyonu'nun resmi üyeliğine kabul edilmişti. Bugün ise konferansın açılış bölümünde Özbekistan heyeti, tüm katılımcı ülkeler arasında ilk sırada Ulusal Rapor ile kürsüye davet edildi! Tüm dünyanın temsilcileri önünde ilk sözü almak Vatanımız için büyük bir şereftir!

İnsan hakları ve adalet kriterleri: Saida Mirziyoyeva'nın konuşması

Zirvede Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Saida Mirziyoyeva liderliğindeki Özbekistan heyeti, ülkemizde son yıllarda gerçekleştirilen köklü değişimler üzerinde durdu. S. Mirziyoyeva konuşmasında, Yeni Özbekistan'da adalet sisteminin güçlendirilmesi, kadınların ve çocukların haklarının yasal olarak korunması, suçların erken önlenmesi (profilaksi) ve yetişen genç neslin her yönden desteklenmesi konusundaki başarıları özellikle vurguladı.

Saida Mirziyoyeva'nın Viyana kürsüsündeki kararlı çağrısı: «İçinde yaşadığımız dönemde siber suçlar, yolsuzluk ve aile içi şiddet gibi kötülükler sınır tanımıyor. Bu nedenle, bu küresel tehditlere karşı ancak açık ve samimi bir diyalog, karşılıklı deneyim paylaşımı ve güçlü uluslararası iş birliği bağları kurarak birlikte etkili bir şekilde mücadele edebiliriz».

Küresel tehditlerle mücadelenin öncelikli yönleri

Bugün dünya kamuoyunun birlikte çözüm bulması gereken temel sorunlar ve Özbekistan'ın bu konudaki kararlı duruşu, aşağıdaki analitik tabloda açıkça ifade edilmiştir:

🌐 Güvenlik tehditleri 🛠️ Mücadele yöntemleri 🎯 Beklenen sonuç Siber suçlar (dijital dolandırıcılık) Modern BT teknolojileri aracılığıyla uluslararası deneyim paylaşımı. Sanal ortamda güvenliğin sağlanması. Yolsuzluk (insan faktörü) Devlet organlarının faaliyetlerinde şeffaflığı ve açık diyaloğu güçlendirmek. Toplumda adalet ve hukukun üstünlüğü. Aile içi şiddet Kadın ve çocuk haklarını koruyan mevzuatın sıkılaştırılması. Şiddetten arınmış sağlıklı bir sosyal ortam.

Evet, değerli yurttaşlar, Özbekistan'ın BM gibi prestijli bir kuruluşun yüksek kürsüsünden küresel sorunlara çözüm önerileri sunması ve deneyimlerini paylaşması hepimize gurur veriyor. Ülkemizde insan hakları ve adaleti tesis etme yolundaki reformlar dünya kamuoyu tarafından takdirle karşılanıyor.

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