Messi'ye Altın Top finalden önce mi verildi?

·44·Spor
Messi'ye Altın Top finalden önce mi verildi?

2026 Dünya Kupası finali öncesinde Lionel Messi hakkında büyük ses getiren bir haber yayıldı. Buna göre Arjantinli futbolcu, İspanya'ya karşı oynanacak final maçının sonucundan bağımsız olarak turnuvanın en iyi oyuncusu seçilebilir.

Ancak önemli bir nokta var: FIFA, Messi'nin Altın Top'u kazandığını henüz resmen doğrulamadı. Dolayısıyla bu haber güçlü bir iddia olabilir ancak henüz kesinleşmiş bir gerçek değil.

Resmi olmayan haberde neler söyleniyor?

The Touchline kaynağı, FIFA teknik uzmanlarının 2026 Dünya Kupası bireysel ödüllerini görüştüğünü ve Altın Top'un Messi'ye verilmesinin planlandığını bildirdi.

Yayılan haberlerde, bu kararın finalde Arjantin'in kazanması veya kaybetmesi durumunda değişmeyeceği belirtiliyor. Ancak bu iddiayı doğrulayan resmi bir açıklama veya FIFA belgesi henüz yayımlanmadı.

FIFA henüz kazananı açıklamadı

FIFA'nın resmi bilgilerine göre, 2026 Dünya Kupası'ndaki ana bireysel ödüllerin, özellikle Altın Top'un sahibi, Teknik Çalışma Grubu üyeleri tarafından belirleniyor. Bu uzmanlar, turnuvadaki 104 maçın tamamını teknik ve istatistiksel açıdan analiz etti.

FIFA'nın 14 Temmuz'da yayımladığı materyalde Messi'yi ödülün tek kazananı olarak değil, Kylian Mbappe, Harry Kane ve Jude Bellingham gibi ana adaylardan biri olarak gösterdi. Bu nedenle 'ödül zaten Messi'ye verildi' sonucuna varmak için henüz çok erken.

Messi'nin istatistikleri onu favori yaptı

39 yaşındaki Messi, 2026 Dünya Kupası boyunca sekiz gol attı ve dört asist yaptı. Toplam 12 skor katkısı bulunan oyuncu, Arjantin'in finale ulaşmasında kilit rol oynadı.

Messi, eleme aşamasındaki tüm maçlarda 90 dakika sahada kaldı. Arjantin'in iki maçı uzatmalara gitmesine rağmen kaptan sahada kaldı ve takımına liderlik etti.

Bu açıdan bakıldığında Messi'nin Altın Top için ana favori olduğu şüphesiz. Ancak favori olmak ile ödülün resmen verilmesi farklı şeylerdir. Futbol dünyasındaki iddialar bazen gol olmadan sevinmeye benzer, VAR ise henüz kontrol etmemiştir.

Final sonucu kararı değiştirebilir mi?

Resmi olmayan haberde final sonucunun Messi'nin ödül almasına etki etmeyeceği söyleniyor. Ancak FIFA kazananı açıklayana kadar bu bilgiyi garantilenmiş bir karar olarak kabul etmek mümkün değil.

İspanya'ya karşı oynanacak finaldeki performans da uzmanların nihai değerlendirmesini etkileyebilir. Özellikle Messi gol atar, asist yapar veya Arjantin'i üst üste ikinci şampiyonluğa taşırsa konumu daha da güçlenir. Bu, mevcut bilgilerden yola çıkılarak oluşturulmuş olası bir senaryodur.

İspanya - Arjantin finali ne zaman?

2026 Dünya Kupası finali 19 Temmuz'da New York-New Jersey stadyumunda oynanacak. Maç yerel saatle 15:00'te başlayacak. 19 Temmuz'u 20 Temmuz'a bağlayan gece saat 00:00 olarak gerçekleşecek.

Arjantin, üst üste ikinci Dünya Kupası şampiyonluğunu kazanmaya çalışacak. İspanya ise 2010'dan sonra ikinci kez dünya şampiyonu olmayı hedefliyor.

Şu an kesin olan tek şey: Messi, Altın Top'un en büyük favorisi. Ancak ödülün finalden önce ona garanti edildiği haberi resmi onay bekliyor.

Sizce final sonucundan bağımsız olarak 2026 Dünya Kupası Altın Top ödülünün Messi'ye verilmesi adil mi?

Lionel MessiFIFAArjantinKylian Mbappéİspanya
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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