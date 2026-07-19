Çin havacılık endüstrisinde tarihi dönüm noktası: C909 uçakları ilk kez yurt dışına satıldı

·0·Teknoloji
Çin havacılık endüstrisinde tarihi dönüm noktası: C909 uçakları ilk kez yurt dışına satıldı

Çin'in havacılık endüstrisi, küresel pazarda yerini sağlamlaştırma yolunda önemli bir adım attı. Ülkenin COMAC şirketi tarafından geliştirilen C909 bölgesel yolcu uçakları ilk kez yabancı bir havayolu şirketine satıldı. Bu anlaşma, Çin uçak üretim tarihindeki yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com yayınında yer alan habere göre, Kamboçya merkezli Cambodia Airways, COMAC ile 20 adet C909 uçağı satın almak üzere resmi bir sözleşme imzaladı. Bu, söz konusu modeldeki uçakların yabancı bir bayrak altında uçacağı ilk durum olacak. Anlaşmaya göre, uçakların ilk partisinin teslimatının 2026 yılının ikinci yarısından itibaren başlaması planlanıyor.

Bölgesel uçuşlar için yeni fırsatlar

Daha önce ARJ21 adıyla bilinen C909 uçağı, tamamen Çin'de geliştirilen ilk bölgesel jet uçağı olma özelliğini taşıyor. Bu hava aracı 78 ile 97 arasında yolcu taşıma kapasitesine sahip. Uçuş menzili, modifikasyonuna bağlı olarak 2225 kilometre ile 3700 kilometre arasında değişiyor, bu da onu kısa ve orta mesafeli rotalar için ideal bir seçenek haline getiriyor.

Cambodia Airways, bu yeni teknolojileri filosuna katarak rota ağını genişletmeyi ve yolcu taşıma kapasitesini önemli ölçüde artırmayı hedefliyor. Ayrıca bu satın alma, Kamboçyalı ulusal taşıyıcının bölgedeki konumunu güçlendirmeye hizmet edecek.

Boeing ve Airbus için ciddi bir rakip mi?

C909 şimdilik Boeing ve Airbus şirketlerinin büyük uçaklarıyla tam anlamıyla rekabet edemese de, bölgesel segmentte onların yerini almaya aday görünüyor. COMAC verilerine göre, bugüne kadar bu modelden 186 uçak müşterilere teslim edildi. Şu anda bu uçaklar, ondan fazla havayolu şirketi tarafından 860'tan fazla rotada başarıyla kullanılıyor.

İstatistiksel veriler de bu modelin güvenilirliğini doğrulamaktadır:

  • Uçaklar her gün 500'den fazla uçuş gerçekleştiriyor;
  • Dünyanın 180'den fazla şehrini birbirine bağlıyor;
  • İşletme süresi boyunca toplam 37 milyondan fazla yolcu taşındı.
C909 projesi 2014 yılında tip sertifikasını almış, 2017 yılından itibaren ise seri üretime geçilmiştir. Kamboçya ile yapılan bu anlaşma, Çin havacılık teknolojisinin uluslararası güvenlik ve kalite standartlarını karşıladığını bir kez daha kanıtladı. Gelecekte Orta Asya, özellikle Özbekistan pazarında da daha uygun maliyetli ve verimli olan Çin uçaklarına olan ilginin artması muhtemeldir.

ÇinCOMACHavacılıkC909Kamboçya
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Samsung Galaxy A34 için Android 17 tabanlı One UI 9 testleri başladıSamsung Galaxy A34 için Android 17 tabanlı One UI 9 testleri başladıBugün, 13:27ABD'de yapay zekaya karşı geniş çaplı protestolar başladıABD'de yapay zekaya karşı geniş çaplı protestolar başladıBugün, 12:21Elon Musk: SpaceX'in değeri tüm Dünya gezegeninden daha yüksek olacakElon Musk: SpaceX'in değeri tüm Dünya gezegeninden daha yüksek olacakBugün, 11:54Çin, uzayda yapay zeka sistemini devreye alarak Elon Musk'ı geride bıraktıÇin, uzayda yapay zeka sistemini devreye alarak Elon Musk'ı geride bıraktıBugün, 11:30Mars'ta dinozorları yok eden asteroid ölçeğinde bir darbe izi bulunduMars'ta dinozorları yok eden asteroid ölçeğinde bir darbe izi bulunduBugün, 09:58Yeni tasarımıyla Infinix Note 60 Pro: 144 Hz ekran ve benzersiz LED paneli ile tanışınYeni tasarımıyla Infinix Note 60 Pro: 144 Hz ekran ve benzersiz LED paneli ile tanışınBugün, 08:29
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor