Ekvador Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosu açıklandı

Güney Amerika'nın en sert ve sürpriz yapmaya aday ekiplerinden Ekvador Milli Takımı, futbolseverlerin merakla beklediği 2026 Dünya Kupası için resmi kadrosunu açıkladı. Takım basın biriminden yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Sebastian Beccacece, tarihi turnuvada ülkesini temsil edecek en iyi 26 oyuncuyu kadroya dahil etti.

Bu yılki kadro, yıldızlarla dolu ve sağlam savunma hattıyla dikkat çekiyor. Sayfamızdan ayrılmayın; Avrupa'nın yeşil sahalarında yakın zamanda karşı karşıya gelen yetenekleri, İngiliz devindeki yıldız oyuncuyu ve Ekvador'un yer aldığı çok ilginç grup detaylarını yakından tanıtacağız!

Şampiyonlar Ligi finalistleri artık aynı safta!

Bu yılki kadronun en dikkat çekici ve ilginç yanı, Avrupa'nın en prestijli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde yakın zamanda birbirine karşı kıyasıya mücadele eden iki ünlü savunmacının bir araya gelmesidir. Bahsi geçen oyuncular, Fransa'nın PSG kulübü temsilcisi Willian Pacho ve Londra'nın Arsenal kulübünün kalesi olan Piero Hincapié hakkındadır.

Hatırlatmak gerekirse, söz konusu final maçında 1-1'lik skorla berabere kalınmış ve penaltı atışlarında Paris ekibi galip gelmişti. Şimdi ise bu iki yetenekli ve güçlü savunmacı, Ekvador Milli Takımı'nın başarısı için tek vücut olarak hareket edecekler. Ayrıca orta sahada Londra'nın Chelsea kulübü yıldızı Moisés Caicedo takımın gerçek kalbi ve itici gücü olması bekleniyor.

Ekvador'un yer aldığı grup: Kura sonuçlarına göre, Ekvador Milli Takımı yaklaşan Dünya Kupası'nda E Grubu'nda yer aldı. Bir üst tura çıkmak için Afrika'nın güçlü temsilcisi Fildişi Sahili, turnuvanın sürpriz yapması beklenen Curaçao ve dünya futbolunun devi sayılan gururlu Almanya milli takımlarına karşı yeşil sahada mücadele edecekler.

Ekvador'un 2026 Dünya Kupası için tam ve resmi kadrosu

ABD, Kanada ve Meksika sahalarında şampiyonluk hedefiyle yola çıkan takımın tam kadrosuna aşağıdaki özel tablodan detaylıca göz atabilirsiniz:

Mevkiler Oyuncular ve kulüpleri Kaleciler Hernán Galíndez (Huracán), Moisés Ramírez (Kifisia), Gonzalo Valle (LDU Quito). Savunmacılar Willian Pacho (PSG), Piero Hincapié (Arsenal), Joel Ordóñez (Club Brugge), Félix Torres (Internacional), Pervis Estupiñán (Milan), Yaimar Medina (Genk), Ángelo Preciado (Atlético Mineiro), Jackson Porozo (Tijuana). Orta Sahalar Alan Minda (Atlético Mineiro), Moisés Caicedo (Chelsea), Jordy Alcívar (Independiente), Denil Castillo (Midtjylland), John Yeboah (Venezia), Alan Franco (Atlético Mineiro), Pedro Vite (Pumas), Kendry Páez (River Plate), Nilson Angulo (Sunderland), Gonzalo Plata (Flamengo). Forvetler Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise), Anthony Valencia (Antwerp), Enner Valencia (Pachuca), Jordy Caicedo (Huracán), Jeremy Arevalo (Stuttgart).

Takım kadrosunda deneyimli golcü Enner Valencia liderliğindeki hücum hattı ve Avrupa'da pişmiş oyuncuların çokluğu, Ekvador'a her rakibe karşı ciddi direnç gösterme imkanı tanıyor.

Biz de bu büyük futbol şöleninde bu azimli takıma ve tüm katılımcılara yürekten başarılar diliyoruz. Futbol dünyasının en sıcak, heyecan verici ve keyifli haberlerini bizimle takip etmeye devam edin, değerli futbolseverler! Sayfamızdan ayrılmayın!