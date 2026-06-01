Manchester United, Matheus Fernandes transferi için görüşmeleri hızlandırdı

·149·Spor
Manchester United, Matheus Fernandes transferi için görüşmeleri hızlandırdı

Manchester United, yaz transfer döneminde orta saha hattını güçlendirmek amacıyla West Ham United oyuncusu Matheus Fernandes için ciddi bir girişim başlattı. 21 yaşındaki futbolcunun, Londra kulübünün başarısız sezonunun ardından takımdan ayrılması bekleniyor ve şu anda "Kırmızı Şeytanlar" bu yarışta önde gidiyor. Bu haberi Goal.com bildiriyor .

Kulüp yönetimi, genç Portekizli yeteneği uzun vadeli bir çözüm olarak görüyor. Plana göre, Matheus Fernandes'in yenilenen orta sahanın merkezinde takım kaptanı Bruno Fernandes ile bir tandem oluşturması hedefleniyor. Gelen bilgilere göre, Manchester United transfer komitesi oyuncunun temsilcileriyle temaslarını sıklaştırdı.

Old Trafford'a taşınma ihtimali, özellikle gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynama isteği nedeniyle genç futbolcu için oldukça cazip görünüyor. Ancak bu transfer yolunda rekabet oldukça güçlü. Arsenal onu Christian Norgaard'ın yerine uygun bir aday olarak görürken, PSG ve Atletico Madrid de durumu yakından takip ediyor.

Ayrıca İngiltere Premier League'in diğer temsilcileri Chelsea ve Aston Villa da yarışa dahil oldu. İtalya Serie A'dan ise Inter, Juventus ve Napoli gibi devler orta saha oyuncusunu kadrolarına katmaya sıcak bakıyor. West Ham, futbolcuyu geçen yıl 38 milyon sterlin karşılığında transfer etmişti.

Şu anda Londra kulübü Fernandes'e 42-50 milyon sterlin civarında bir değer biçiyor, ancak takımın küme düşmesi bu fiyatın düşmesine neden olabilir. Futbolcunun mevcut sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor ve serbest kalma bedeli bulunmuyor, ancak finansal baskı nedeniyle West Ham'ın onu satmak zorunda kalması bekleniyor.

Manchester UnitedMatheus FernandesTransferlerPremier LeagueWest Ham
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Özbekistan'ın Dünya Kupası için muhtemel kadrosu nasıl görünüyor? (foto)Bugün, 13:40Lennart Karl her maçta Lionel Messi fotoğrafıyla sahaya çıkıyorBugün, 13:31Özbekistanlı futbolculardan Kanada'ya samimi teşekkür (foto)Bugün, 13:09İngiltere Premier Ligi'nin En Değerli On FutbolcusuBugün, 12:53Abduqodir Husanov'un transfer değeri 50 milyon Euro'ya ulaştıBugün, 12:43Harry Kane 2026 Dünya Kupası'nda Tarihi Bir Başarıya İmza Atabilecek mi?Bugün, 12:35
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Everton - Manchester City Maçı Sonrası Husanov'un Puanı Açıklandı
Orta Asya'nın en değerli futbolcuları sıralaması açıklandı
İspanyol basını Husanov'u Dünya Kupası'na gidemeyecekler listesine ekledi
Avrupa'nın dev kulüpleri Abdukodir Khusanov ile ilgileniyor
Sindarov ve Kasparov buluşması nesillerin sembolü oldu
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Harry Kane penaltıyı neden kaçırdı? "Kirli oyun" ifşa oldu
Manchester United, Matheus Fernandes transferi için görüşmeleri hızlandırdı – Zamin.uz, 01.06.2026