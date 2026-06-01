Bayern Münih oyuncusu Özbekistan maçında sahaya çıkacak mı?

Dünya futbolu tutkunlarının merakla beklediği büyük futbol şöleni öncesinde, Özbekistan Milli Takımı taraftarlar için gerçek bir hediye hazırlıyor. Temsilcilerimiz, Dünya Kupası'na yönelik son hazırlık planları kapsamında, turnuvanın ev sahiplerinden biri olan Kanada Milli Takımı ile yeşil sahada kozlarını paylaşacak. Okyanus ötesinden gelen konuk ekip, Taşkent'teki maç için en yetenekli ve güçlü oyuncularını kadrosuna dahil etti. Ancak bu zorlu karşılaşma öncesinde rakip takımda büyük ve beklenmedik bir kayıp yaşandı.

Dünya futbolunun yıldız isminin, Taşkent saatiyle sabahın erken saatlerinde başlayacak maçta forma giyemeyeceği açıklandı. Sayfamızdan ayrılmayın; Kanada Milli Takımı kaptanının sağlık durumu, teknik direktörün maç hakkındaki görüşleri ve bu heyecan verici karşılaşmanın başlama saatiyle ilgili detayları sizlerle paylaşıyoruz!

Bayern Münih'in yıldızı sahada olamayacak

Kanada Milli Takımı'nın gerçek lideri ve kaptanı, Almanya'nın dev kulübü Bayern Münih forması giyen çevik ve hızlı savunmacı Alphonso Davies sakatlığı nedeniyle bu hazırlık maçını tamamen kaçıracak. Bu haberin rakip takımın planlarını bir ölçüde etkileyeceği kesin, çünkü Davies takım taktiğinin en önemli figürlerinden biri.

Rakip teknik adam bu üzücü haberi doğruladı:

Jesse Marsch'ın açıklaması: «Önümüzdeki önemli hazırlık maçında Alphonso Davies'in yeteneği ve yardımından mahrum kalacağız. Yetenekli savunmacımız, uyluk kasındaki rahatsız edici sakatlık nedeniyle yeşil sahaya çıkamayacak. Davies, Dünya Kupası resmi kadrosuna dahil edildi ancak şu an için henüz tam olarak iyileşmiş değil. Buna rağmen, gerçek bir kaptan olarak takımımızın moralini yükseltmek ve bizi desteklemek için bizimle birlikte olacak.»

Sabahın heyecanı: Maçın başlama saati

Bu karşılaşma, temsilcilerimiz için Dünya Kupası öncesinde güçlerini ve kapasitelerini çok ciddi bir rakibe karşı test etmek adına harika bir fırsat. Maçın saati ise taraftarların biraz erken uyanmasını gerektiriyor.

Gelecek karşılaşmanın en önemli detayları aşağıdaki tabloda yer alıyor:

Hazırlık maçı katılımcıları Rakibin yıldız oyuncusunun durumu Maçın başlama saati Özbekistan — Kanada Alphonso Davies (sakat, ancak takımla birlikte tribünde olacak). Yarın, Taşkent saatiyle 06:30'da.

Evet, değerli taraftarlar, yarın sabah bizi çok heyecanlı ve çekişmeli bir futbol şöleni bekliyor. Temsilcilerimiz Dünya Kupası ev sahibine karşı nasıl bir oyun sergileyecek? Sizce maçta hangi takım galip gelir?

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