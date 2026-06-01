Rodri, İspanya Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'ndaki ana hedefini açıkladı

·68·Spor
Rodri, İspanya Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'ndaki ana hedefini açıkladı

Yaklaşan Dünya Kupası öncesinde yıldız takımların ve liderlerinin iç dünyası ile planları taraftarlar için büyük merak konusu. Geçtiğimiz günlerde İspanya Milli Takımı ve Manchester City'nin başarılı orta sahası Rodri, turnuvadan beklentilerini ve takımının ana hedeflerini basına detaylı bir şekilde anlattı.

Deneyimli futbolcuya göre, turnuva öncesi yapılan övgüler ve "favori" etiketleri sahada hiçbir anlam ifade etmiyor:

«Turnuva başlamadan önce favori olup olmamanızın pek bir önemi yok. Her şey maç anında sahada ne yaptığınıza bağlı. Örneğin, Euro 2024'te de ana favoriler arasında gösterilmiyorduk ama sonunda şampiyon olduk. Çünkü gereksiz tahminlerle kafamızı yormadık».

Rodri ayrıca yeni formatlı dünya şampiyonasının futbolculardan büyük bir güç ve irade isteyeceğini de gizlemedi:

«Şüphesiz bu Dünya Kupası tarihin en zoru olacak. Çünkü katılımcı sayısı arttı ve ekstra bir play-off turu eklendi. Bu şartlarda futbolcuların fiziksel durumunu ve yüklemeleri doğru yönetmek en önemli faktör haline geliyor. En kritik maçlara gelmeden önce zirve formumuza ulaşmamız şart».

İspanyol yıldız, boş zamanlarında rakipleri analiz etmeyi sevdiğini ve takım içi atmosferi nasıl şekillendirdiğini de paylaştı:

«Diğer milli takımların maçlarını izlemeyi, mevcut seviyelerini değerlendirmeyi ve gelecek maçların bize neler hazırladığını analiz etmeyi seviyorum. Hatanın telafisinin olmadığı play-off sisteminde, yaratılan fırsatları değerlendirmek en önemli husus. Ben bu altın kuralı takım arkadaşlarıma da aşılamaya çalışıyorum. Çünkü dünyanın en güçlü takımı olduğumuzu bir kez daha kanıtlamak istiyoruz. Ana hedefimiz sadece zafer».

Ünlü AS gazetesi, futbolcunun bu heyecan verici açıklamalarını kamuoyuna sundu.

Bilgi için: İspanya Milli Takımı, yaklaşan Dünya Kupası grup aşamasında nispeten rahat bir grupta yer alıyor. "La Roja", bir sonraki tura geçmek için Güney Amerika devi Uruguay, kıtamızdan Suudi Arabistan ve Afrika'nın dişli rakiplerinden Yeşil Burun Adaları ile karşılaşacak. İspanyolların gruptan zorlanmadan çıkması bekleniyor.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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