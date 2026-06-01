Roberto Martinez, Özbekistan milli takımı hakkında konuştu

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yapacağı 2026 Dünya Kupası'nın başlamasına sayılı günler kala, Portekiz milli takımı teknik direktörü Roberto Martinez yaklaşan maçlar öncesinde planlarını ve düşüncelerini paylaştı. Lizbon yakınlarındaki Oeiras kasabasında düzenlenen resmi basın toplantısında deneyimli İspanyol çalıştırıcı, grup aşamasındaki rakiplerine değindi.

Martinez, gruptaki en dişli rakiplerden biri olan Kolombiya hakkında şimdilik yorum yapmak istemedi. Takım hocası, tüm dikkatini ilk turlardaki rakipleri olan Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Dünya Kupası'nda ilk kez boy gösterecek olan Özbekistan milli takımına verdiğini özellikle vurguladı.

«Kongo DC ve Özbekistan milli takımlarına karşı oynayacağımız maçlara büyük saygı duyuyoruz. Ancak bu iki önemli karşılaşmayı tamamladıktan sonra, üçüncü turdaki çok ciddi rakibimize karşı nasıl bir taktikle sahaya çıkacağımızı düşünmeye başlayacağız» dedi Martinez.

Teknik direktör, Kongo milli takımı oyuncularının ikili mücadelelerdeki becerilerini överken, Dünya Kupası'na ilk kez katılan takımların (Özbekistan dahil) içsel gücüne özel bir parantez açtı:

«Dünya Kupası vizesini ilk kez alan takımlarda ölçülemeyen ve kontrol edilemeyen bir faktör vardır. Bu, futbolcuların kalplerindeki büyük hayal ve sınırsız tutkudur. Bu prestijli turnuvada ülkelerinin onurunu korumayı ve tüm güçlerini ortaya koymayı çok istiyorlar».

Sohbetin sonunda Roberto Martinez, modern futbolda FIFA sıralamalarının veya kağıt üzerindeki «favori» statüsünün hiçbir rol oynamadığını belirtti. Ona göre, Dünya Kupası'ndaki her maç yeni bir hikayedir ve takım için en temel görev, turnuvaya galibiyetle başlamaktır.

Hatırlatmak gerekirse, Portekiz milli takımı «K» grubundaki mücadelesine 17 Haziran'da Houston'da Kongo DC maçıyla başlayacak. Ardından ikinci turda Özbekistan milli takımı ile karşılaşacaklar. Grup aşamasının son maçı ise 28 Haziran'da Miami'de Kolombiya'ya karşı oynanacak.