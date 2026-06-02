Juventus, Milan ve Roma, Alejandro Garnacho transferi için yarışa girdi

Manchester United'dan gerçekleşen sansasyonel transferinden bir yıl sonra Alejandro Garnacho, Chelsea'den ayrılabilir. Arjantinli futbolcu Londra'da beklenen performansı sergileyemedi ve bu durum "Maviler" yönetimini onu satış listesine koymayı düşünmeye itti. Madrid doğumlu kanat oyuncusu Stamford Bridge'deki hayata uyum sağlamakta zorlandı ve kulüp yönetimi hızlı bir çıkış stratejisi üzerinde duruyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Haberlere göre Chelsea, yüksek bonservis bedelini karşılayamayan bir sezonun ardından Alejandro Garnacho için alıcı arıyor. Oyuncu geçtiğimiz yaz yaklaşık 47 milyon Euro karşılığında transfer edilmişti ancak yatırım karşılığını vermedi. Kanat oyuncusu tüm kulvarlarda sadece sekiz gol atabildi; bunların sadece biri Premier League, biri ise Champions League'de geldi.

İngiltere'deki başarısızlığa rağmen Garnacho'nun İtalya'daki itibarı hala yüksek. Napoli, genç yeteneğe uzun süredir ilgi gösteriyor. Antonio Conte onu Khvicha Kvaratskhelia için uygun bir alternatif olarak görüyordu. Şimdi durum değişti ve Diego Armando Maradona Stadyumu'na transfer ihtimali daha gerçekçi görünüyor.

Napoli bu yarışta yalnız değil. ASRomaLive'ın haberine göre, İtalya'nın diğer devleri Juventus, Milan ve Roma da kanat oyuncusu hakkında bilgi topladı. Her üç kulüp de kanatlarını güçlendirmeyi hedefliyor ve bir zamanlar dünya futbolunun en parlak yeteneklerinden biri olarak görülen oyuncuyu yeniden keşfetmek istiyor.

Her türlü anlaşma Chelsea'nin belirleyeceği fiyata bağlı olacak. Eğer Londra kulübü bir yıl önce ödenen 47 milyon Euro'yu tamamen geri almak isterse, İtalyan kulüpleri için bu transfer zorlaşacaktır. Serie A temsilcileri, başarısız bir sezon geçiren bir oyuncu için büyük harcama yapma konusunda temkinli davranıyor.