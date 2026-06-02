Özbekistan'ın 2026 Dünya Kupası grup aşamasından çıkma şansı değerlendirildi

Dünya futbol tarihinde ilk kez 48 takımla düzenlenecek olan Dünya Kupası yaklaşırken, çeşitli prestijli analiz merkezleri tahminlerini açıklamaya başladı. Bunlar arasında futbol dünyasının en ünlü istatistik yayınlarından biri olan Opta süper bilgisayarı aracılığıyla 2026 Dünya Kupası katılımcılarının şanslarını hesapladı ve turnuvanın yeni takımları hakkında çok ilginç veriler sundu.

Yapay zeka analizlerine göre, tarihinde ilk kez dünya şampiyonasına katılmaya hak kazanan Özbekistan Milli Takımı, yaklaşan turnuvanın ana "sürprizi" ve keşfi olabilir. Süper bilgisayar, temsilcilerimizin güçlü rakiplerin bulunduğu grup aşamasından play-off'lara kalma ihtimalini yüzde 41,4 olarak değerlendirdi.

Sevindirici olan şu ki, bu oran turnuvaya ilk kez katılan tüm yeni takımlar arasındaki en yüksek sonuçlardan biridir. Örneğin, Asya kıtasının bir diğer temsilcisi Ürdün Milli Takımı'nın şansı da vatandaşlarımıza yakın, yani yüzde 40,8 olarak tahmin edilmiştir.

Buna karşılık, Dünya Kupası atmosferini ilk kez yaşayacak diğer kıta temsilcileri için verilen tahminler oldukça düşük ve sınırlıdır. Özellikle, zorlu Afrika temsilcisi Cape Verde'nin gruptan çıkma şansı yüzde 33,9 olarak belirlenirken, Curaçao Milli Takımı'nın bir sonraki tura geçme ihtimali oldukça düşük; sadece yüzde 18,5 seviyesinde.

Olasılık analizi: Ayrıca "Opta" hesaplamalarına göre, Özbekistan'ın tüm turnuvayı kazanıp şampiyonluk kupasını kaldırma ihtimali yüzde 0,1 olarak belirlendi. Elbette bu gerçekçi bir oran, ancak analistler 2026 Dünya Kupası'nın beklenmedik ve sansasyonel sonuçlarla dolu olacağını özellikle vurguluyorlar. Uluslararası uzmanlara göre, Özbekistan'ın bu dünya şampiyonasına katılmaya hak kazanması bile ülke sporu ve futbolu için eşi benzeri görülmemiş büyük bir tarihi başarıdır.

Hatırlatmak isteriz ki, temsilcilerimiz tarihinde ilk kez Dünya Kupası final aşamasında yer alarak tüm Özbek halkının uzun yıllardır süren büyük hayalini gerçekleştirdi. Fabio Cannavaro'nun öğrencilerine bu tarihi yolculukta başarılar dileriz!