Özbekistan'ın rakibi Kolombiya hazırlık maçında galip geldi

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Özbekistan'ın rakibi Kolombiya hazırlık maçında galip geldi

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yapacağı 2026 Dünya Kupası yaklaşırken, grup aşamasındaki rakiplerimizin hazırlık süreci Özbek futbolseverlerin yakın takibinde. Özellikle milli takımımızla aynı grupta yer alan Güney Amerika'nın güçlü temsilcisi Kolombiya, kendi evinde Kuzey Amerika'nın dişli ekiplerinden Kosta Rika'yı ağırladı.

Bogota'daki görkemli Estadio Nemesio Camacho Stadyumu'nda oynanan çekişmeli mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1'lik skorla kazandı. Kolombiya'nın gollerini Sanchez, Diaz ve Suarez kaydederken, konuk ekibin tek golü Soto'dan geldi.

Hazırlık maçının detaylı raporuna ve kadrolara aşağıdan ulaşabilirsiniz:

Hazırlık maçı

Kolombiya — Kosta-Rika 3-1

  • 6 Haziran. Bogota. Estadio Nemesio Camacho Stadyumu.

  • Goller: Sanchez 17, Diaz 23, Suarez 81 — Soto 33.

  • Kolombiya kadrosu: Vargas, Arias, Sanchez, Ditta, Mojica, Rios, Puerta, Gomez, Carrascal, Diaz, Hernandez.

Gelecek planları: Bilgi olarak belirtmek gerekir ki, Kolombiya Milli Takımı turnuva öncesi bir sonraki hazırlık maçını Asya'nın güçlü temsilcilerinden Ürdün'e karşı oynayacak. 8 Haziran'da yapılması planlanan bu maçın, Kolombiya için milli takımımıza karşı oynayacakları maç öncesi bir prova niteliğinde olması bekleniyor.

Ardından Kolombiya, 18 Haziran sabahı Özbekistan Milli Takımı'na karşı oynayacağı heyecan verici maçla Dünya Kupası'ndaki resmi serüvenine başlayacak. Tarihi turnuvada Fabio Cannavaro'nun öğrencilerine güçlü rakipler karşısında başarılar dileriz!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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