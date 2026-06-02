Meksika Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası kadrosu: Ochoa ve yeni isimler

·76·Spor
Meksika Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası kadrosu: Ochoa ve yeni isimler

Meksika Milli Takımı teknik direktörü Javier Aguirre, yaklaşan Dünya Kupası için nihai kadroyu açıkladı. Listede yer alan 26 futbolcu arasında deneyim ve genç yeteneklerin uyumu dikkat çekiyor. Tanıtım videosunun Meksika kültürünün simge karakteri Chespirito'nun sesiyle zenginleştirilmesi taraftarlarda nostalji yarattı. Bu haberi Goal.com bildiriyor .

Kadronun en önemli haberi, kaleci Guillermo Ochoa'nın altıncı kez Dünya Kupası'na gidecek olması. Böylece Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo gibi efsanelerin arasına katılarak tarihi bir başarıya imza atacak. Aguirre, takımın fiziksel durumunun farklı olduğunu kabul etse de, şu anki kadronun Meksika için en iyisi olduğunu vurguladı.

Takımda 2022 Dünya Kupası'nda yer alan 12 futbolcu yerini korudu. Aynı zamanda geleceği de düşünen teknik adam, Gilberto Mora, Armando Gonzalez ve Obed Vargas gibi genç yetenekleri kadroya dahil etti. Bu kararın Meksika futbolunda yeni bir döneme köprü olması bekleniyor.

Ancak kadroda beklenmedik eksikler de var. Özellikle son dönemde harika bir performans sergileyen German Berterame liste dışı kaldı. Teknik direktörün bu kararı uzmanlar ve taraftarlar arasında hararetli tartışmalara yol açıyor. Meksika, ev sahibi olduğu Dünya Kupası'nın açılışını 11 Haziran'da yapacak.

MeksikaGuillermo OchoaDünya KupasıJavier AguirreFutbol
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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