Norveç ve Türkiye milli takımları farklı galibiyetler aldı

Dünyanın gözünün çevrildiği 2026 FIFA Dünya Kupası yaklaşırken, milli takımların oynadığı hazırlık maçları futbolseverlere gerçek bir şölen yaşatıyor. Dün akşam da Avrupa'nın güçlü ekipleri, yaklaşan büyük turnuva öncesinde form durumlarını test etti.

İskandinav derbisinde Norveç, Oslo'daki evinde ezeli rakibi İsveç'i ağırladı. Ev sahibinin mutlak üstünlüğüyle geçen karşılaşma, Norveç'in 3:1'lik net galibiyetiyle sona erdi. Norveç adına forvet Jørgen Strand Larsen iki golle yıldızlaşırken, diğer gol yetenekli orta saha oyuncusu Antonio Nusa'dan geldi. İsveç'in tek golünü ise yıldız forvet Alexander Isak kaydetti.

Bir diğer heyecan verici maçta ise Türkiye, Kuzey Makedonya ile karşı karşıya geldi. Türk "sultanlar" maç boyunca rakibine nefes aldırmadı ve sahadan 4:0'lık farklı bir galibiyetle ayrıldı. Vincenzo Montella'nın öğrencileri Orkun Kökçü, Kenan Yıldız, Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle rakip fileleri havalandırdı.

Bu keyifli hazırlık maçlarının detaylı raporuna aşağıdan ulaşabilirsiniz:

Hazırlık maçları

Norveç — İsveç 3:1

Goller: Strand Larsen 9, 37, Antonio Nusa 18 — Alexander Isak 76.

Türkiye — Kuzey Makedonya 4:0

Goller: Orkun Kökçü 2, Kenan Yıldız 16, Arda Güler 53, Barış Alper Yılmaz 70.