OnePlus markası ABD ve Avrupa pazarlarından resmen çekiliyor

·29·Teknoloji
OnePlus markası ABD ve Avrupa pazarlarından resmen çekiliyor

Akıllı telefon pazarının en tanınmış oyuncularından biri olan OnePlus, faaliyetlerinde beklenmedik ve keskin bir dönüş yaptı. Şirket, ABD ve Avrupa bölgelerindeki faaliyetlerini resmen durduracağını ve bu bölgelerde yeni ürünlerin sunulmayacağını duyurdu. Bu kararın küresel teknoloji pazarındaki güç dengesini değiştirmesi bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Şirket temsilcilerinin belirttiğine göre, yeni küresel strateji kapsamında Kuzey Amerika ve Avrupa'daki ürün satışları sona erdirilecek. Şu anda OnePlus resmi mağazalarında OnePlus 15 gibi son modeller hala satışta olsa da, stoklar tükendiğinde yenilenmeyecek. Bu durum, marka hayranları için bu bölgelerde sevdikleri cihazları satın alma imkanının kısıtlanacağı anlamına geliyor.

Pazardaki değişiklikler ve Oppo markasıyla bağlantı

ixbt.com verilerine göre, Avrupa pazarında OnePlus'ın yerini kardeş markası olan Oppo alacak. Ancak ABD pazarında durum biraz daha karmaşık: orada Oppo markası da resmen faaliyet göstermiyor. Sonuç olarak, bu stratejik değişiklikler nedeniyle BBK Electronics holdingine bağlı olan bu markalar, Amerikan pazarından neredeyse tamamen çekiliyor.

Özbekistanlı kullanıcılar için bu haber dolaylı bir etki yaratabilir. Genellikle Avrupa ve ABD için tasarlanan OnePlus akıllı telefon versiyonları bizim pazarımızda da popülerdi. Artık ana odak Asya bölgesine kaydırıldığı için, yerel pazarda sadece Çin veya Hindistan için üretilen modellerin payının artma ihtimali bulunuyor.

Hindistan pazarı ve gelecek planları

Şirket, Hindistan pazarını kendisi için en önemli stratejik bölge olarak koruyacağını açıkladı. OnePlus açıklamasında, Hindistan'daki destek seviyesinin "sarsılmaz" olduğu ve yakın zamanda yeni ürünlerin tanıtılacağı belirtildi. Buna rağmen bazı etkili kaynaklar, şirketin gelecek yılın başında Hindistan pazarında da faaliyetlerini azaltabileceğine dair haberler yayıyor.

OnePlus yönetimi ise bu tür tahminleri reddederek, "eylemlerimiz tahminlerden daha yüksek sesle konuşur" şeklinde yanıt verdi. Yine de markanın Batı pazarlarından çekilmesi, teknoloji dünyası için büyük bir kayıp olarak değerlendiriliyor. Bir zamanlar "amiral gemisi katili" olarak bilinen marka, artık küresel genişleme planını önemli ölçüde gözden geçiriyor.

Özetle, OnePlus markasının ABD ve Avrupa'dan çekilmesi akıllı telefon segmentindeki rekabet ortamını değiştirecek. Artık bu bölgelerde ana odak Samsung, Apple ve Google gibi devlere, ayrıca boşluğu doldurmaya çalışan diğer Çinli markalara çevrilecek.

OnePlusAkıllı TelefonTeknolojiOppoPazar
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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