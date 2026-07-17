Arsenal, Marcus Rashford transferi konusunda kararsız

Londra ekibi Arsenal, yaz transfer döneminde kadrosunu ciddi şekilde güçlendirmeyi planlıyor. Leandro Trossard ile yolların ayrılması ve Gabriel Martinelli'nin geleceğinin belirsizliğini koruması nedeniyle hücum hattına yeni isimler aranıyor. Ana adaylar arasında Manchester United altyapısından yetişen Marcus Rashford ismi geçiyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor. duyurdu.

Kulüp, Club Brugge kanat oyuncusu Christos Tzolis'in transferini halletmiş olsa da, Mikel Arteta'nın takımının daha deneyimli bir oyuncuya ihtiyacı olduğu belirtiliyor. Goal.com'a verdiği röportajda, Arsenal formasıyla namağlup şampiyonluk yaşayan Jeremie Aliadiere, bu transferin artılarını ve eksilerini analiz etti.

Rashford, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Barcelona'da geçirdi ve tüm kulvarlarda 14 gol atarak La Liga şampiyonluğuna ulaştı. Buna rağmen Katalan ekibi, 26 milyon sterlinlik satın alma opsiyonunu kullanmadı. Bu durum, 28 yaşındaki forvetin geleceği hakkındaki soru işaretlerini artırdı.

Deneyim ve baskıya dayanıklılık

Jeremie Aliadiere'ye göre Rashford'ın en büyük avantajı, Premier League'i yakından tanıması. Eski forvet, "O bir Britanya futbolu ürünü, Manchester United akademisinden yetişti ve büyük baskı altında oynamanın ne demek olduğunu biliyor" diyor. Rashford'ın hem kanatta hem de merkezde oynayabilmesi, Arteta'ya taktiksel çeşitlilik sağlayabilir.

Ancak Aliadiere, oyuncunun son yıllardaki istikrarsız performansından endişeli. Manchester United'ın başına Michael Carrick'in gelmesine rağmen Rashford'ın kulüpten ayrılmaya niyetli olduğu söyleniyor. Manchester ekibi onu Barcelona'nın teklif ettiğinden daha yüksek bir bedele satmayı hedefliyor ancak piyasa standartlarına göre fiyatının çok yüksek olması beklenmiyor.

Arsenal için temel ikilem, Rashford'ın Trossard'dan daha iyi olduğuna ikna olmak. Aliadiere, bu transferin beklenen etkiyi yaratıp yaratmayacağı konusunda şüpheli. Büyük bir yatırım yapmadan önce oyuncunun mental durumunun ve istikrarının derinlemesine incelenmesi gerektiğini vurguluyor.

Londra ekibi, 22 yıllık aradan sonra kazandığı şampiyonluk unvanını korumak ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak için geniş bir kadroya ihtiyaç duyuyor. Rashford gibi deneyimli ancak kendini yeniden kanıtlaması gereken bir yıldızın gelişi, kulüp için hem bir risk hem de büyük bir fırsat olabilir.