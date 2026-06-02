Real Madrid, Denzel Dumfries transferi için Inter ile görüşmelere başladı

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Real Madrid, Denzel Dumfries transferi için Inter ile görüşmelere başladı

Real Madrid, savunma hattını güçlendirmek amacıyla Inter'in kanat oyuncusu Denzel Dumfries'e olan ilgisini ciddileştirdi. Hollanda milli takımı oyuncusunun sözleşmesindeki 25 milyon avroluk serbest kalma bedeli, onu İspanyol devi için ana hedef haline getirdi. Bu haberi Goal.com aktarıyor .

Santiago Bernabéu'da başkanlık seçimleri yaklaşmasına rağmen kulüp, kadroyu yenileme planlarına devam ediyor. Dani Carvajal'in ayrılışından sonra sağ bek pozisyonu Real Madrid için öncelikli hale geldi. Şu anda bu pozisyonda Trent Alexander-Arnold görev yapsa da, kulüp yönetimi rekabeti artırmak istiyor.

Ünlü muhabir Gianluca Di Marzio'nun haberine göre, Real Madrid oyuncunun transfer imkanlarını araştırmak için ilk temasları kurdu. 30 yaşındaki Dumfries, Inter formasıyla istikrarlı bir performans sergilese de, İtalya şampiyonu iyi bir teklif gelmesi durumunda onu satmaya hazır.

Inter yönetimi de boş durmayarak Dumfries'e alternatif aramaya başladı. Milano ekibi, Atalanta savunmacısı Palestra'yı ana aday olarak görüyor. Genç yeteneğin Cagliari'deki kiralık döneminden sonra sergilediği performans, Inter scoutlarını etkiledi.

Dumfries'in 25 milyon avroluk serbest kalma bedeli, Real Madrid için oldukça uygun bir seçenek. Bu durum kulübün Inter ile uzun süreli müzakerelerden kaçınmasını sağlıyor. Ayrıca Hollandalı savunmacı, Pedro Porro ve Ivan Fresneda gibi alternatiflere göre daha ucuz ve deneyimli bir seçenek olarak değerlendiriliyor.

Real MadridInterDenzel DumfriesTransferFutbol
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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