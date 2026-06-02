Thomas Tuchel ve Harry Kane: İngiltere'nin hedefi dünya şampiyonluğu

·38·Spor
Thomas Tuchel ve Harry Kane: İngiltere'nin hedefi dünya şampiyonluğu

Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere milli takımı, yaklaşan Dünya Kupası hazırlıkları için Florida'ya ulaştı. Takım kaptanı Harry Kane, teknik direktörün fikirlerine tam destek vererek "üç aslan"ın ana hedefinin nihayet büyük kupayı kazanmak olduğunu vurguladı. Bu haberi Goal.com bildiriyor .

Tuchel'in seçtiği 26 kişilik kadro, West Palm Beach şehrinde sıcak iklime uyum antrenmanlarına başladı. İngiltere ilk maçını 17 Haziran'da Hırvatistan'a karşı oynayacak. Cumartesi günü Budapeşte'de oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde yer alan Bukayo Saka, Declan Rice, Noni Madueke ve Eberechi Eze gibi yıldızlara ek dinlenme süresi verildi.

Barcelona'da kiralık olarak forma giyen forvet Marcus Rashford, Miami'de takım arkadaşlarına katıldı. Harry Kane, önceki iki Avrupa Şampiyonası finalindeki mağlubiyetlerin ardından bu kez takım bütünlüğü sayesinde zafere ulaşacaklarına inanıyor. Ona göre, milli takımda kulüp rekabetini bir kenara bırakıp tek bir hedef uğruna birleşme zamanı geldi.

"Building The Dream" belgeselinde Thomas Tuchel'in oyuncularla ilk toplantısı yer alıyor. Alman teknik adam hedefini açıkça belirtiyor: "Buraya neden geldiğimiz herkes için açık. Dünya şampiyonu olmak ve formamıza ikinci yıldızı eklemek istiyoruz. Bu konuda açık konuşmamız çok önemli."

Tuchel, sadece yeteneğin zafer için yeterli olmadığını, uluslararası turnuvalarda takım ruhunun ve "kardeşlik" hissinin belirleyici olduğunu vurguladı. Ona göre çeyrek final ile final arasındaki fark taktikten ziyade, oyuncuların birbirleri için sahada her şeylerini vermeye hazır olmalarıdır.

İngiltereThomas TuchelHarry KaneDünya KupasıFutbol
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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