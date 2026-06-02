Özbekistan Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası nihai kadrosu belli oldu

Tüm Özbek futbol camiasının yıllardır dört gözle beklediği tarihi anlar yaklaşıyor! Bugün, 2 Haziran, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) tarafından Dünya Kupası'na katılacak milli takımların nihai kadroları resmen açıklanacak.

Özbekistan Futbol Federasyonu (UFA), vatanımızın onurunu temsil edecek 26 kişilik nihai kadroyu dün, 1 Haziran'da FIFA'ya bildirdi. Ünlü ansiklopedi portalı «Wikipedia» ise temsilcilerimizin bu tarihi turnuva için seçilen nihai listesini erkenden kamuoyuna duyurdu.

Kadro dışı kalan acı verici dörtlü

Teknik direktör Fabio Cannavaro'nun 30 kişilik geniş aday kadrosunda yer alıp ABD'ye giden ancak 26 kişilik nihai kadroya giremeyen 4 futbolcumuzun isimleri belli oldu. Ülkeye dönmek zorunda kalan oyuncular: forvet Sherzod Temirov ile orta saha oyuncuları Jasur Jaloliddinov, Ruslanbek Jiyanov ve Umarali Rahmonaliyev.

Aşağıda, Dünya Kupası yeşil sahalarında ülkemizin onurunu yüceltecek 26 Özbek oyuncunun tam listesini bulabilirsiniz:

Milli takımımızın resmi kadrosu:

Kaleciler:

O‘tkir Yusupov («Navbahor»)

Botirali Ergashev («Neftchi»)

Abduvohid Ne’matov («Nasaf»)

Defans oyuncuları:

Avazbek O‘lmasaliyev (OKMK)

Jahongir O‘rozov («Dinamo»)

Rustam Ashurmatov («Istiqlol», İran)

Umar Eshmurodov («Nasaf»)

Abduqodir Husanov («Manchester Siti», İngiltere)

Abdulla Abdullayev («Dibba», BAE)

Farruh Sayfiyev («Neftchi»)

Hojiakbar Alijonov («Paxtakor»)

Sherzod Nasrullayev («Paxtakor»)

Behruz Karimov («Surxon»)

Orta saha oyuncuları:

Sherzod Esanov («Buxoro»)

Odil Hamrobekov («Traktor», İran)

Akmal Mozgovoy («Paxtakor»)

Otabek Shukurov («Baniyas», BAE)

Jamshid Iskanderov («Neftchi»)

Aziz G‘aniyev («Al Batayeh», BAE)

Forvetler:

Abbos Fayzullayev («Istanbul Başakşehir», Türkiye)

Jaloliddin Masharipov («Istiqlol», İran)

Doston Hamdamov («Paxtakor»)

Oston O‘runov («Persepolis», İran)

Aziz Amonov («Dinamo»)

Igor Sergeyev («Persepolis», İran)

Eldor Shomurodov («Istanbul Başakşehir», Türkiye)