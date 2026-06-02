Real Madrid ve Vinicius Junior arasındaki durum gerginleşiyor

·76·Spor
Real Madrid ve Vinicius Junior arasındaki durum gerginleşiyor

Real Madrid yıldızı Vinicius Junior'ın geleceğine dair belirsizlik Dünya Kupası yaklaştıkça artıyor. İspanyol As gazetesinin haberine göre, oyuncunun sözleşmesinin bitimine az bir süre kalmasına rağmen, ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek turnuva başlayana kadar görüşmelerde bir ilerleme beklenmiyor. 2027 yılına kadar olan mevcut sözleşmeyi uzatma görüşmeleri, geçen yılki FIFA Kulüpler Dünya Kupası'ndan bu yana durmuş durumda. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Yaklaşan turnuva, futbolcunun piyasa değerini doğrudan etkileyecek ve bu durum Real Madrid yönetiminin planlarını değiştirebilir. 23 yaşındaki forvet Brezilya milli takımıyla parlak bir performans sergilerse, maaş talepleri daha da artabilir. Diğer kulüpler ise sözleşme süresinin az kalmasından yararlanarak onu daha uygun bir fiyata transfer etmeye çalışabilir. Bu durum, Vinicius Junior'a Madrid kulübüyle yeni sözleşme pazarlığında üstünlük sağlıyor.

Başlangıçta kanat oyuncusu yıllık 28 milyon euro maaş talep etmişti ancak daha sonra bu talebini düşürerek takıma yeni katılan Kylian Mbappe ile aynı seviyede (yaklaşık 14 milyon euro) maaş almayı kabul etmişti. Ancak kulüpteki iç değişimler ve teknik direktör değişiklikleri süreci yavaşlattı. Xabi Alonso döneminde kendini değersiz hisseden futbolcu, Alvaro Arbeloa'nın gelişiyle biraz sakinleşmişti. Şimdi ise takımın başına Jose Mourinho'nun geçmesinin beklenmesi durumu daha da belirsizleştiriyor.

Kulüp başkanı Florentino Perez, TVE kanalına verdiği röportajda Vinicius Junior'ın kalıp kalmayacağı sorusuna temkinli yaklaştı: "Bilmiyorum. Bence kalmalı çünkü o dünyanın en iyilerinden biri". Eğer forvet Dünya Kupası'nda başarısız olursa, kulüp maaşını artırmama imkanına sahip olacak. Aksine, taraflar yollarını ayırmaya karar verirse, kötü bir performans transfer bedelini düşürebilir ve yerine uygun bir yedek almak için bütçe yetersizliğine yol açabilir.

Real MadridVinicius JuniorTransferFutbolDünya Kupası
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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