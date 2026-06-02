Kanada maçının genel rakamları: İstatistikler ne diyor?

Tarihi Dünya Kupası'na hazırlanan Özbekistan Milli Takımı, ciddi bir sınavdan geçti. Fabio Cannavaro'nun öğrencileri, turnuvanın ev sahiplerinden Kanada ile karşı karşıya geldi. Temsilcilerimiz sahada anlamlı bir oyun sergilemeye çalışsa da, ev sahibinin tecrübesi ağır bastı ve maç 2-0 Kanada'nın üstünlüğüyle sona erdi.

Yine de bu tür hazırlık maçlarında skor değil, takımın performansı ve teknik ekibin çıkaracağı dersler önemlidir. Gelin, bu zorlu mücadelenin istatistiklerine yakından bakalım.

Özbekistan - Kanada maçının tam istatistikleri

Göstergeler Özbekistan Kanada Topa sahip olma 49% 51% Toplam şut 5 10 İsabetli şut 2 4 Büyük gol fırsatları 2 2 Değerlendirilemeyen pozisyonlar 2 1 İsabetli paslar 350 (79%) 378 (82%) Köşe vuruşları 3 7 Fauller 15 9 Ofsaytlar 3 3 Sarı kartlar 2 2 Rakip ceza sahasında topla buluşma 13 24 Kaleci kurtarışları 2 2 Top kapma (tackles) 22 24 Pas arası (interceptions) 28 15 Uzaklaştırmalar (clearances) 21 16 Başarılı driplingler 4 (24%) 16 (57%) Kazanılan ikili mücadeleler 45 60

Rakamların ardındaki gerçek: Oyundan ne çıkarabiliriz?

Resmi istatistiklerden görüldüğü üzere, rakip takım topa sahip olma ve hücum organizasyonlarında üstünlük kurdu. Özellikle dripling ve ikili mücadelelerdeki başarıları savunmamızı zorladı.

Buna rağmen, Fabio Cannavaro'nun öğrencileri 2 net gol fırsatı yakaladı ancak son vuruşlarda soğukkanlılık eksikti. Savunmada ise pas arası (28) ve tehlikeyi uzaklaştırma (21) konularında rakibimizden daha iyi bir performans sergiledik.