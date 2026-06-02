Chelsea beklenmedik bir darbeyle karşı karşıya: Marc Cucurella takımdan ayrılmak istiyor

·53·Spor
Chelsea beklenmedik bir darbeyle karşı karşıya: Marc Cucurella takımdan ayrılmak istiyor

Chelsea transfer piyasasında ciddi sorunlarla karşılaşabilir. Son haberlere göre, Marc Cucurella Stamford Bridge'den ayrılmaya hazır. İspanya milli takımı savunmacısının kulüpteki performansı ve Euro-2024 turnuvasındaki parlak oyunu sonrası değeri önemli ölçüde arttı. Bu haberi Goal.com duyurdu.

Barcelona ve Real Madrid kulüpleri oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. Londra'nın batısındaki kariyerine zorlu bir başlangıç yapmasına rağmen, Cucurella son zamanlarda Chelsea kadrosundaki en istikrarlı oyunculardan biri haline gelmişti. The Athletic'in haberine göre, savunmacı bu yaz ayrılmaya sıcak bakıyor.

Barcelona, La Masia akademisinden yetişen oyuncusunu geri döndürmeyi düşünüyor. Katalanlar onu Alejandro Balde ile rekabet edebilecek uygun bir aday olarak görüyor. Real Madrid ise savunma hattını güçlendirmek için alternatif bir seçenek olarak Cucurella'nın çok yönlülüğüne ve azmine ilgi gösteriyor.

Brighton'dan transfer edildikten sonra eleştirilerin hedefi olan futbolcu, çalışkanlığıyla taraftarların sevgisini kazanmıştı. Teknik becerisi ve topla oynama yeteneğinin, yeni teknik direktör Xabi Alonso'nun sistemine çok uygun olması bekleniyordu.

Şimdilik Chelsea yönetimi savunmacıyı takımın önemli bir parçası olarak görüyor, ancak İspanyol devlerinden gelecek teklifler durumu tamamen değiştirebilir.

ChelseaBarcelonaReal MadridMarc CucurellaFutbol
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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