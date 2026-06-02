Real Madrid, Jose Mourinho için artık daha fazla ödeme yapmalı

Real Madrid ile Jose Mourinho arasındaki görüşmeler sonuçlanmış olsa da, İspanyol devi Portekizli teknik adam için beklenenden daha fazla harcama yapmak zorunda kalacak. Sorun şu ki, teknik direktörün Benfica ile olan sözleşmesindeki özel serbest kalma maddesinin süresi doldu. Daha önce Madrid kulübü teknik direktörü 6 milyon Euro karşılığında alabiliyorken, şimdi bu rakamın 15 milyon Euro'ya çıkması bekleniyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

The Athletic'in haberine göre, bu gecikmenin nedeni kulüpteki başkanlık seçimleriyle ilgili idari süreçler oldu. Jose Mourinho'nun sözleşmesindeki maddeye göre, Portekiz ligi bittikten sonra 10 iş günü içinde onu daha düşük bir bedelle alma imkanı vardı. Bu süre 29 Mayıs'ta sona erdi.

Florentino Perez, Mourinho'nun adaylığını desteklese de girişimci Enrique Riquelme'nin başkanlık yarışına girmesi resmi kararların alınmasını yavaşlattı. Perez, basın toplantısında kendisine karşı gizli bir kampanya yürütüldüğünü belirtti. Buna rağmen, Real Madrid ile Jose Mourinho arasında üç yıllık sözleşme konusunda tam anlaşmaya varıldı.

Kulüpte yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Özellikle Antonio Rüdiger sözleşmesini uzattı, ayrıca Mourinho'nun ekibi ve yaz transfer hedefleri üzerinde çalışılıyor. İki sezondur büyük kupalardan uzak kalan Real Madrid, Portekizli teknik adamla yeniden zafer yoluna dönmeyi hedefliyor.