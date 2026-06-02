Oliver Glasner tarihi kupalardan sonra Crystal Palace'tan ayrıldı

İngiltere Premier League'de büyük bir şok ve beklenmedik bir değişiklik yaşandı. Londra kulübü Crystal Palace'ı kısa sürede bambaşka bir seviyeye taşıyan ünlü Avusturyalı teknik direktör Oliver Glasner, beklenmedik bir şekilde görevinden resmen ayrıldı. Bu gelişme, "kartallar"ın basın sözcülüğü tarafından resmi bir açıklama ile duyuruldu.

Deneyimli çalıştırıcı, Londra kulübünün dümenine Şubat 2024'te geçmişti. Geçen süre zarfında onun yönetiminde takım toplam 121 maça çıktı; bunlardan 53'ünü kazandı, 33'ünde berabere kaldı ve 35'inde sahadan mağlup ayrıldı.

Londra tarihini değiştiren teknik direktör

Oliver Glasner'in Crystal Palace'taki dönemi, kulüp tarihine altın harflerle yazılacak. Çünkü 51 yaşındaki bu Avusturyalı uzman gelene kadar, Londra'nın "kartalları" tarihlerinde hiç ciddi bir kupa kaldıramamıştı.

Glasner kısa sürede takımda gerçek bir kazanan ruhu oluşturdu ve şu büyük zaferlere imza attı:

Takımı FA Cup'ta zirveye taşıdı;

Ülke Süper Kupası'nda şampiyonluk kürsüsüne çıkardı;

Uluslararası arenada da güçlü bir oyun sergileyerek UEFA Avrupa Konferans Ligi kupasını Londra'ya getirdi.

Sıradaki durak: Serie A ve dev kulüp Milan mı?

Londra'daki tarihi yürüyüşünü noktalayan Oliver Glasner'in büyük ihtimalle uzun süre boşta kalması beklenmiyor. Avrupa spor basınından gelen son sıcak haberlere göre, Avusturyalı teknik adamın kısa süre içinde İtalya'nın köklü kulübü Milan'ın başına geçmesi bekleniyor.

Rossoneri yönetimi, Glasner ile görüşmelerde son aşamaya geldi. Yakında Milano'da yeni bir dönem başlayabilir.

Crystal Palace taraftarlarına unutulmaz anlar yaşatan Glasner'e kariyerinin devamında başarılar diliyor ve gelişmeleri takip etmeye devam ediyoruz!