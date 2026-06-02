Newcastle, Anthony Gordon'ın yerine 51 milyon sterline yeni forvet alıyor

Newcastle United, yaz transfer döneminde Real Betis kanat oyuncusu Abde Ezzalzouli için belirlenen 51 milyon sterlinlik serbest kalma bedelini ödeme seçeneklerini değerlendiriyor. Faslı futbolcu, Barcelona'ya transfer olan Anthony Gordon'ın yerini dolduracak ana aday olarak görülüyor. Bu haberi Goal.com bildiriyor .

Mirror gazetesinin haberine göre, Newcastle sol kanattaki boşluğu doldurmak için Betis'in yıldızını seçti. Eddie Howe'un ekibi, Gordon'ı 70 milyon sterlin karşılığında Barcelona'ya sattıktan sonra kadroyu güçlendirme planlarını hızlandırmak zorunda kaldı. 24 yaşındaki Abde Ezzalzouli, bu sezon 15 gol ve 13 asistle takımının Şampiyonlar Ligi bileti almasına büyük katkı sağladı.

Barcelona altyapısından yetişen bu futbolcu, üst düzey oyunu ve özgüveniyle dikkat çekiyor. Geçen yıl Chelsea maçı öncesinde verdiği röportajda, her rakibe karşı korkusuzca oynadığını vurgulamıştı. Newcastle gözlemcileri, futbolcuyu La Liga kapsamındaki Elche ve Real Oviedo maçlarında bizzat takip ettiler.

Henüz Newcastle tarafından resmi bir teklif yapılmamış olsa da, kulüp transferi mümkün olduğunca hızlı ve sessiz bir şekilde bitirmeye çalışıyor. Ezzalzouli şu anda Fas milli takımı ile Dünya Kupası'na hazırlanıyor. Magpies, bu transferi gerçekleştirmek için Tottenham ve Aston Villa gibi rakiplerle mücadele etmek zorunda kalabilir.