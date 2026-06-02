Türkiye Milli Takımı Dünya Kupası kadrosunu açıkladı

Dünya futbolunun en heyecan verici ve çekici temsilcilerinden biri olan Türkiye Milli Takımı, okyanus ötesinde başlayacak olan 2026 Dünya Kupası hazırlıklarında son aşamaya girdi. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yapacağı bu uzun zamandır beklenen futbol şöleninde Türkiye'yi temsil edecek 26 kişilik resmi kadro kamuoyuna açıklandı.

Teknik direktör, kadroya hem yerel ligde parlayan hem de Avrupa'nın önde gelen dev kulüplerinde forma giyen en yetenekli yıldızları dahil etti. Aşağıda Türkiye'nin dünya kupasındaki tarihi yolculuğunda sahaya çıkacak olan kadroyu detaylıca inceleyebilirsiniz.

Türkiye Milli Takımı'nın resmi kadrosu:

Kaleciler:

Altay Bayindir («Manchester United», İngiltere)

Mert Gunok («Fenerbahçe»)

Ugurcan Cakir («Galatasaray»)

Defans:

Abdulkerim Bardakci («Galatasaray»)

Caglar Soyuncu («Fenerbahçe»)

Evren Elmali («Galatasaray»)

Ferdi Kadioglu («Brighton», İngiltere)

Merih Demiral («Al Ahli», Suudi Arabistan)

Mert Muldur («Fenerbahçe»)

Ozan Kabak («Hoffenheim», Almanya)

Samet Akaydin («Rizespor»)

Zeki Celik («Roma», İtalya)

Orta Saha:

Hakan Calhanoglu («Inter», İtalya)

Ismail Yuksek («Fenerbahçe»)

Kaan Ayhan («Galatasaray»)

Orkun Kokcu («Beşiktaş»)

Salih Ozcan («Borussia» Dortmund, Almanya)

Forvet:

Arda Guler («Real Madrid», İspanya)

Baris Yilmaz («Galatasaray»)

Can Uzun («Eintracht», Almanya)

Deniz Gul («Porto», Portekiz)

Irfan Kahveci («Kasımpaşa»)

Kenan Yildiz («Juventus», İtalya)

Kerem Akturkoglu («Fenerbahçe»)

Oguz Aydin («Fenerbahçe»)

Yunus Akgun («Galatasaray»)

Türkiye'nin gruptaki rakipleri kimler?

Kısa bir not olarak belirtmek gerekir ki, Türkiye Milli Takımı 2026 Dünya Kupası grup aşamasında taraftarlara gerçek bir şov sunabilecek çok ilginç bir grupta yer alıyor.

Kura sonuçlarına göre Türk oyuncular, play-off bileti için turnuvanın ev sahiplerinden biri olan tehlikeli ABD, Güney Amerika'nın sert ekibi Paraguay ve kıta komşumuz olan dirençli Avustralya ile mücadele edecekler.

Bu gruptan bir üst tura çıkma mücadelesinin oldukça çetin geçeceği şüphesiz. Kendi has çekici ve hücum futbolunu sergileyen Türkiye takımına, yaklaşan Dünya Kupası'nda başarılar dileriz!