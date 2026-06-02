Liverpool efsanesi Sir Kenny Dalglish kanserle mücadele ettiğini açıkladı

·68·Spor
Liverpool efsanesi Sir Kenny Dalglish kanserle mücadele ettiğini açıkladı

Liverpool, Celtic ve İskoçya milli takımının efsanevi ismi Sir Kenny Dalglish, kendisine kanser teşhisi konulduğunu ve şu anda tıbbi tedavi gördüğünü doğruladı. 75 yaşındaki eski forvet ve teknik direktör, başlangıçta bu haberi gizli tutmak istese de sosyal medyadaki beklenmedik bir hata nedeniyle durumu açıklamaya karar verdi. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Dalglish, teknolojiyi kullanmadaki deneyimsizliği nedeniyle bilgilerin yayıldığını esprili bir dille anlattı. "Sosyal medyadaki dikkatsiz paylaşımımdan da anlaşılacağı üzere kanser tedavisi görüyorum. Telefon kullanma becerimin aksine, tedavim iyi gidiyor. Aslında bu özel kalmalıydı ancak teknik becerilerim beni yarı yolda bıraktı" dedi efsanevi futbolcu.

Liverpool kulübü derhal resmi bir açıklama yaparak efsanesine destek verdi. Kulübün açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Liverpool ailesinin tüm sevgisi ve en iyi dilekleri Sir Kenny ve ailesiyle birlikte. Kulüp, herkesten onun özel hayatına saygı göstermesini rica ediyor."

Dikkat çekici bir şekilde, bu üzücü haber, Liverpool'un bir diğer yıldızı Kevin Keegan'ın dördüncü evre kanser teşhisi konulduğunu açıklamasından bir gün sonra kamuoyuna duyuruldu. Dalglish, açıklamasında sağlık personeline gösterdikleri özen için teşekkür etti.

LiverpoolSir Kenny DalglishFutbolPremier LigSağlık
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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