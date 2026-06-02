Benfica, Premier League teknik direktörünü getirerek Mourinho'nun yerini dolduruyor

·88·Spor
Benfica, Premier League teknik direktörünü getirerek Mourinho'nun yerini dolduruyor

Fulham teknik direktörü Marco Silva, Londra kulübünden ayrılarak Lizbon ekibi Benfica'ya geçmeye çok yakın. Portekizli çalıştırıcı, Jose Mourinho'nun yerini alacak ana aday olarak görülüyor. Benfica yönetimi, yeni sezon öncesi hedefini gerçekleştirmek için İngiltere Premier League'e ciddi bir "çıkartma" yaptı. Bu haberi Goal.com veriyor.

The Telegraph'ın haberine göre, 48 yaşındaki teknik adamın Batı Londra'daki beş yıllık görevini noktalayıp ülkesine dönme ihtimali yüksek. Benfica, eski Everton ve Watford hocası için yıllık 4 milyon sterlinin üzerinde bir maaş teklif etti. Marco Silva'nın mevcut sözleşmesi gelecek ay sona ereceğinden, Lizbon devi onu büyük bir tazminat ödemeden kadrosuna katma şansına sahip.

Marco Silva, Newcastle United galibiyetinin ardından geleceği hakkında net bir karar vermediğini itiraf etti. Teknik adam, "Dürüst olmak gerekirse, kesin bir karar verip vermeyeceğimi bilmiyorum. Kulüple tekrar konuşacağız ve ardından ortak bir karar alacağız," ifadelerini kullandı. Onun ayrılığı, takımın onun yönetiminde yüksek başarılar elde etmesi nedeniyle Fulham için büyük bir kayıp olabilir.

Estadio da Luz'daki boşluk, efsanevi Jose Mourinho'nun ayrılışının ardından oluştu. Deneyimli teknik adam, parlak kariyerinde ikinci kez Real Madrid'e dönmeye hazırlanıyor. Bu değişiklikler, İngiltere Premier League'de Pep Guardiola, Arne Slot ve Oliver Glasner gibi teknik direktörlerin ayrılmasıyla ilgili genel eğilimin bir parçası.

Şimdi Fulham yönetimi, Marco Silva'nın yerine uygun bir aday arayışına başladı. Kulüp, rekor düzeyde 54 puan toplayan bir teknik direktörün yerini doldurmanın kolay olmayacağının farkında. Şu anda Ipswich Town hocası Kieran McKenna, ana adaylardan biri olarak görülüyor.

BenficaMarco SilvaJose MourinhoFulhamTransfer
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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