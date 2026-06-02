Özbekistan Kupası son 16 turunda devler karşı karşıya geliyor

Ülkemiz futbol camiasının heyecanla beklediği anlar geldi! Bugün Özbekistan Profesyonel Futbol Ligi (UzPFL) tarafından Özbekistan Kupası 1/8 final (son 16) turu için kura çekimi resmen gerçekleştirildi. Canlı yayında gerçekleşen tören, futbolseverlere gerçek bir sansasyon ve beklenmedik süper eşleşmeler sundu.

Kura sonuçlarına göre, play-off'un ilk turunda ülkemizin en ünlü ve güçlü kulüpleri karşı karşıya gelecek. Halk arasında «Özbek El-Clasico'su» olarak adlandırılan Fergana'nın «Neftchi» ve Taşkent'in «Paxtakor» takımları arasındaki mücadele Fergana'da oynanacak. Ayrıca Namangan'ın ateşli kulübü «Navbahor», kendi sahasında Karşı'nın güçlü ekibi «Nasaf»ı ağırlayacak. Bu iki maçın, son 16 turunun değerini final seviyesine taşıyacağı şüphesiz.

Özbekistan Kupası 1/8 finalinin tüm eşleşmeleri:

Kupa sahibi olma yolundaki ilk play-off maçlarında, çeyrek final bileti için şu takımlar sahaya çıkacak:

«So‘g‘diyona» (Cizzak) – «QMU Jayhun» (Karakalpakistan)

«Andijon» (Andican) – «Olimpik-MobiUz» (Taşkent)

«Neftchi» (Fergana) – «Paxtakor» (Taşkent)

«Surxon» (Tirmiz) – «Guliston» (Sirderya)

OKMK (Almalık) – «Xorazm» (Ürgenç)

«G‘azalkent» (Taşkent bölgesi) – «Qo‘qon-1912» (Hokand)

«Bunyodkor» (Taşkent) – «Lokomotiv» (Taşkent)

«Navbahor» (Namangan) – «Nasaf» (Karşı)

Her maç bir final niteliğinde!

Statü gereği, bu aşamada kazanan tek maç sonunda belli olacak. Kaybeden takım turnuvaya resmen veda edecek. İlk adı geçen kulüpler, bu tarihi maçları kendi sahalarında, yani sadık taraftarlarının önünde oynama avantajına sahip oldular.