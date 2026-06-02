Harry Kane, Altın Top yarışındaki şansını yüksek görüyor

·56·Spor
Harry Kane, Altın Top yarışındaki şansını yüksek görüyor

Bayern forveti Harry Kane, İngiltere milli takımıyla Dünya Kupası'nı kazanması halinde "Altın Top" için ana adaylardan biri olacağına inanıyor. Tüm kulvarlarda 61 gol atan golcü oyuncu, uluslararası bir kupanın dünyanın en iyi futbolcusu statüsünü pekiştireceğini vurguladı. Bu haberi Goal.com veriyor.

Kane 33 yaşına yaklaşmasına rağmen kariyerinin en parlak sezonlarından birini geçirdi. Bundesliga'da 31 maçta 36 gol atarak gol kralı oldu. Ayrıca son üç yılda ikinci kez "Altın Ayakkabı" ödülünü kazandı. Bayern, onun olağanüstü performansından büyük fayda sağladı.

L'Equipe'e verdiği röportajda forvet, 26 Ekim'de Londra'da verilecek prestijli ödülle ilgili hayallerini paylaştı. Ligdeki istatistikleri harika olsa da, "Üç Aslan"ın kaptanı nihai başarı için milli takımla kupa kazanmanın şart olduğunu biliyor.

Kane, "Eğer İngiltere kazanırsa, şüphesiz favorilerden biri olurum. Bu sezon kazandığım kupalar ve attığım gol sayısını düşünürsek, bu yarışta olmayı hak ediyorum. Özellikle Dünya şampiyonu olursak, ödülün bir İngiliz oyuncuya gitmesini hayal etmek zor değil" dedi.

Forvet, rekabetin çok güçlü olduğunu da kabul etti. Ona göre, Champions League finali katılımcıları ve diğer yıldızlar da mücadeleye hazır. Özellikle Michael Olise ve Ousmane Dembele gibi oyuncuların da ödül için ciddi aday olmaları bekleniyor.

Harry KaneAltın TopBayernİngiltereFutbol
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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