Eldor Shomurodov Suudi Arabistan kulüplerinin radarına girdi

Özbek futbolunun gururu ve milli takımımızın tarihindeki en büyük golcüsü Eldor Shomurodov hakkında transfer dedikoduları yeniden alevleniyor. 2026 Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından yetenekli forvetimiz kulüp kariyerinde keskin bir viraj alabilir.

Geçtiğimiz sezon Türkiye Süper Ligi'nde adeta bir "benzin" görevi görerek sezonu yüksek perdeden kapatan 30 yaşındaki forvetimiz, Suudi Arabistan'ın zengin kulüplerinin dikkatini çekti. Bu konuda prestijli Metaratings yayını haber veriyor.

İçeriden gelen bilgilere göre, Suudi tarafından hem mali hem de sportif açıdan mevcut durumundan çok daha cazip ve avantajlı bir teklif gelirse, Shomurodov yeni bir takıma geçiş seçeneğini ciddi şekilde değerlendirmeye hazır. Şu anda Eldor, Türkiye'de kendisine sunulan şartlardan tamamen memnun, bu nedenle sadece çok daha üstün bir teklif gelmesi durumunda onay verebilir.

Golcünün talebi ve kulübün planı

Son sıcak bilgilere göre, Eldor Shomurodov kendisini kadrosuna katmak isteyen kulüplerden yıllık tam 3 milyon avro net maaş talep ediyor.

Öte yandan, mevcut kulübü İstanbul Başakşehir yönetimi de Özbek forveti kolay kolay bırakmak istemiyor. İstanbullular bu transferden en az 8,5 milyon avro net gelir elde etmeyi hedefliyor.

Türkiye'deki fenomen sezon ve değer artışı

Eldor'un Suudi Arabistan'da bu kadar rağbet görmesi tesadüf değil. Geçtiğimiz sezon vatandaşımız rakip fileleri tam 22 kez havalandırarak Türkiye Süper Ligi'nin gol kralı oldu. Bu üretkenliği, İstanbul Başakşehir'in ilk beşe girmesinde ve UEFA Konferans Ligi biletini almasında ana faktör oldu.

Hatırlatalım, Eldor İtalya Serie A'daki yaklaşık beş yıllık kariyerinin ardından önce 3 milyon avro karşılığında Türk kulübüne kiralanmıştı. Daha sonra Transfermarkt portalının doğruladığına göre, Türkler Roma'ya 2,8 milyon avro daha ödeyerek forvetin bonservisini tamamen aldı ve onunla 2029 yılının ortasına kadar sözleşme imzaladı. Bu başarılı sürecin ardından Eldor'un transfer değeri 2 milyon daha artarak toplam değeri 7 milyon avroya ulaştı.

Mash'al'dan Avrupa zirvelerine: Tarihi yolculuk

Eldor Shomurodov'un büyük futboldaki yolu kendi kulüplerimiz olan Mash'al ve Bunyodkor'da başlamıştı. 2017'de Rusya'nın Rostov kulübüne transfer oldu ve orada ünlü uzman Valeriy Karpin yönetiminde gerçek bir yıldız seviyesine yükseldi.

2020 sonbaharında ise İtalya'nın en köklü kulüplerinden Genoa onu Serie A'ya götürdü. İlk sezonunda 8 gol atan forvetimizi başkentin ünlü kulübü Roma kadrosuna kattı. Romalıların kadrosunda Eldor, 2022 yılında UEFA Konferans Ligi'nin tarihi ilk sezonunda şampiyonluk kupasını havaya kaldırarak Avrupa kupasını kazanan ilk Özbek futbolcu oldu. Daha sonra Serie A'da Spezia ve Cagliari takımlarında da kiralık olarak forma giydi.

Milli takımdaki efsanevi istatistik: Eldor Shomurodov, Özbekistan milli takımı formasıyla bugüne kadar toplam 91 resmi maçta sahaya çıktı ve rakip kalelere tam 44 gol atarak takım tarihindeki mutlak rekorun sahibi konumunda.

Vatandaşımıza yaklaşan Dünya Kupası'nda ve sonraki kariyerinde büyük başarılar dileriz. Yeni transfer detaylarını yakında Zamin sayfalarında takip edin!