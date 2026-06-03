Morgan Rogers'ın Real Madrid veya Barcelona'ya Transferi Bekleniyor

Aston Villa'nın yıldızı Morgan Rogers, İngiltere Premier Ligi'ndeki parlak performansıyla Avrupa devlerinin dikkatini çekti. 23 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusunun transfer değeri artarken, eski futbolcu Andy Townsend onun Real Madrid veya Barcelona gibi kulüplerde oynayabilecek kapasitede olduğunu düşünüyor. Goal.com'un haberine göre .

Townsend'a göre Rogers, fiziksel gücü ve çok yönlülüğü ile dünyadaki herhangi bir takımı güçlendirebilir. Uzman, "O, Barcelona ve Real Madrid de dahil olmak üzere kesinlikle her kulüpte oynayabilecek seviyede bir futbolcu. Potansiyeli çok yüksek ve bu niteliklere sahip oyuncular nadir bulunur" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Aston Villa, Arsenal forveti Gabriel Jesus transferi konusunda uyarıldı. Brezilyalı golcü Manchester City ve Arsenal formalarıyla beş kez İngiltere Premier Ligi şampiyonu olmuş olsa da, sürekli yaşadığı sakatlıkların Unai Emery'nin takımı için büyük risk oluşturabileceği belirtiliyor.

Morgan Rogers'ın geleceği, Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere milli takımındaki performansına da bağlı olabilir. Uluslararası arenada kendini kanıtlarsa, piyasa değeri hızla artacaktır. Bu durumun sadece İspanyol devlerinin değil, PSG gibi kulüplerin de ilgisini daha da artırması bekleniyor.

Şu anda Arsenal de Rogers'a ciddi ilgi gösteriyor. Ancak Aston Villa, en önemli varlığını elinde tutmaya çalışacak veya onu yalnızca çok yüksek bir bedel karşılığında serbest bırakacaktır. Gabriel Jesus konusunda ise kulüp yönetiminin 20 milyon sterlinlik transferin risklerini ciddi şekilde değerlendirmesi gerekecek.