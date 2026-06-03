Dünya Kupası öncesi taraftarların beklediği en çarpıcı gelişmeler

Tüm dünyanın gözü Kuzey Amerika'nın yeşil sahalarına çevrilmişken, merakla beklenen 2026 Dünya Kupası öncesinde gerçek bir futbol şöleni hissediliyor. Turnuvaya katılan 48 milli takımın nihai kadroları resmen onaylandı ve bu durum futbol kamuoyuna bir dizi şaşırtıcı ve nadir istatistiksel veri sundu. 11 Haziran - 19 Temmuz tarihleri arasında ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde yapılacak bu küresel turnuva, tarihte ilk kez genişletilmiş formatta düzenlenecek ve rekor seviyede 1248 futbolcu kaydedildi. Bu top ustalarından 891'i için bu dünya kupası kariyerlerindeki ilk deneyim olurken, 357'si daha önce de bu prestijli sahnede boy gösterdi.

Öte yandan kulüp düzeyinde de transfer piyasası giderek kızışıyor: Manchester United'ın artık ihtiyaç duymadığı ünlü forvet Marcus Rashford'un etrafındaki gelişmeler, futbol taraftarlarının odak noktasında yer alıyor.

Efsanelerin altıncı Dünya Kupası'ndaki tarihi yürüyüşü

Yaklaşan dünya şampiyonası, futbol tarihindeki en büyük rekorlardan birine tanıklık edecek. Portekiz Milli Takımı'nın lideri Cristiano Ronaldo, Arjantin kaptanı Lionel Messi ve Meksika Milli Takımı kalecisi Guillermo Ochoa, kariyerlerinde eşsiz bir zirveye ulaşacaklar. Futbol tarihine altı Dünya Kupası'nda oynayan dünyadaki ilk futbolcular olarak isimlerini altın harflerle yazdıracaklar.

Turnuva, yaş ve deneyim açısından da zıtlıklarla dolu:

İsim ve Milli Takım Yaş / Boy Durum Craig Gordon (İskoçya) 43 yaş Turnuvanın en yaşlı futbolcusu Cristiano Ronaldo (Portekiz) 41 yaş En yaşlı üç katılımcıdan biri Gilberto Mora (Meksika) 17 yaş Dünya Kupası'nın en genç futbolcusu Florian Wigele (Avusturya) 205 cm En uzun katılımcı Cesar Yanis (Panama) 160 cm En kısa katılımcı

İlginç Bilgi: Dünya Kupası'ndaki en uzun ve en kısa futbolcular arasındaki fark tam 45 santimetre! Kadrolara giren oyunculardan 22'si 20 yaşın altındayken, 7 futbolcu 40 yaş barajını aşmış durumda.

Marcus Rashford için Avrupa devleri arasında savaş

Transfer piyasasındaki en sıcak gelişmelerden biri İngiliz futbolunun yıldızı Marcus Rashford ile ilgili. Geçen yazdan bu yana Manchester United yönetiminin güvenini kaybeden 28 yaşındaki forvetle, şu anda Avrupa'nın beş önde gelen kulübü ciddi şekilde ilgileniyor.

Geçen sezonu İspanya'nın son şampiyonu Barcelona'da kiralık olarak geçiren Rashford için Katalan ekibinin 26 milyon sterlin karşılığında satın alma opsiyonu bulunuyor. Ancak bunun için Mavi-Bordo'luların 15 Haziran'a kadar süresi var ve bu transferin gerçekleşme ihtimali her geçen gün azalıyor. Çünkü Kırmızı Şeytanlar yönetimi Barcelona'ya hiçbir taviz vermek istemiyor ve oyuncuyu başarılı sezonunun ardından daha kârlı bir fiyata satmayı hedefliyor.

Premier Lig ve Bundesliga devleri harekete geçti

Marcus Rashford'a sadece İspanya'dan değil, kendi evi İngiltere Premier Ligi'nden de talip var. Şu anda forvet oyuncusuyla Premier Lig'den en az üç ünlü takım ilgileniyor: Newcastle, Aston Villa ve Tottenham kulüpleri ciddi ilgi gösteriyor.

Ayrıca, Alman Bundesliga devi Bayern Münih de İngiliz forveti kadrosuna katma imkanlarını aktif olarak araştırıyor. Münih ekibi yakın zamanda Anthony Gordon için verilen transfer mücadelesinde tam da Barcelona'ya karşı kaybetmişti. Şimdi ise hücum hattındaki bu boşluğu tecrübeli Marcus Rashford ile doldurmayı hedefliyorlar.

Dünya Kupası'nın her saniyesini ve transfer döneminin en çarpıcı anlaşmalarını Zamin ile takip edin! Devlerin savaşı yaklaşıyor!