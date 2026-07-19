Yeni tasarımıyla Infinix Note 60 Pro: 144 Hz ekran ve benzersiz LED paneli ile tanışın

·53·Teknoloji
Yeni tasarımıyla Infinix Note 60 Pro: 144 Hz ekran ve benzersiz LED paneli ile tanışın

Infinix, en sıra dışı ve teknolojik açıdan zenginleştirilmiş akıllı telefonlarından biri olan Note 60 Pro modelinin yeni renk seçeneklerini duyurdu. Cihaz artık Mist Titanium ve Frost Silver gibi metalik görünümlü modern renklerle satışa sunulacak. Bu yenilik, markanın tasarım konusundaki kararlılığını pekiştirerek kullanıcılara sadece güçlü teknik özellikler değil, aynı zamanda estetik açıdan mükemmel bir seçenek de sunuyor. Bu gelişmeyi Ixbt.com aktarıyor.

Ixbt.com'un bilgilerine göre, yeni renkler halihazırda mevcut olan Solar Orange, Deep Ocean Blue ve Mocha Brown seçeneklerinin arasına katıldı. Dış görünüşte değişiklikler yapılmış olsa da cihazın dahili teknik kapasitesi yüksek seviyesini koruyor. Akıllı telefon, Snapdragon 7s Gen 4 işlemci ile donatılmış olup, markanın tarihinde bu platformda çalışan ilk cihaz olma özelliğini taşıyor.

Benzersiz kamera bloğu ve interaktif LED paneli

Infinix Note 60 Pro modelinin en dikkat çekici yanı, kamera bloğuna entegre edilmiş Active Matrix Display panelidir. Bu panel, 288 bağımsız ışık yayan diyottan (LED) oluşmakta olup, ana ekran kapalıyken bile bildirimleri, şarj seviyesini, hava durumu bilgilerini ve çeşitli animasyonları gösterme yeteneğine sahiptir. Bu çözüm, akıllı telefonu piyasadaki diğer rakiplerinden belirgin şekilde ayırıyor.

Ekran konusunda da Infinix tavizsiz bir yol izlemiş: Akıllı telefonda 6,78 inçlik, 1,5K çözünürlüğünde bir AMOLED ekran bulunuyor. 144 Hz yenileme hızı, oyunlarda ve arayüz geçişlerinde son derece akıcı bir deneyim sağlıyor. Piksel parlaklığı ise rekor düzeyde olan 4500 cd/m² seviyesine ulaşıyor, bu da güneşli günlerde bile görüntünün netliğini garanti ediyor.

Güç ve multimedya imkanları

Cihazın otonomisi, 6500 mAh kapasiteli devasa bir batarya ile sağlanıyor. Kullanıcılar 90 W hızlı kablolu şarj, 30 W kablosuz şarj ve hatta ters şarj özelliklerinden yararlanabiliyor. Isıyı verimli bir şekilde dağıtmak için ise 3D IceCore VC soğutma sistemi görev yapıyor.

Akıllı telefonun diğer dikkat çekici özellikleri şunlardır:

  • JBL tarafından optimize edilmiş yüksek kaliteli stereo hoparlörler;
  • 50 megapiksel ana kamera (optik stabilizasyon ve 4K video kayıt imkanı ile);
  • Gorilla Glass 7i koruyucu cam ve IP64 toz-su koruma standardı;
  • Kalp atış hızı ve kandaki oksijen seviyesini ölçen sensörler.

Yazılım tarafında Infinix Note 60 Pro, Android 16 işletim sistemi ve XOS 16 arayüzü ile çalışıyor. Üretici, bu model için üç büyük Android güncellemesi ve beş yıl boyunca güvenlik sistemi güncellemeleri sunmayı vaat ediyor. Bu da cihazın uzun süre güncel kalacağı anlamına geliyor.

InfinixAkıllı TelefonTeknolojiAndroidSnapdragon
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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