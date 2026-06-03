Lamine Yamal sakatlık nedeniyle Dünya Kupası'nı kaçırabilir

2026 Dünya Kupası'nın Lamine Yamal için neslinin en büyük yıldızı olma yolunda bir sonraki önemli adım olması bekleniyordu. Ancak beklenmedik sakatlık, turnuvanın en parlak isimlerinden birini kaybetme riskini doğuruyor. Euro 2024'te herkesi kendine hayran bırakan İspanyol genç yetenek, iki yıl sonra 18 yaşında yeniden spot ışıklarının altında olmaya hazırdı. Ancak şimdi durum bir bekleme oyununa dönüşebilir. Goal.com haber veriyor.

Lamine Yamal, Barcelona formasıyla yeni bir La Liga şampiyonluğu kazanmak üzereyken dizinden ciddi bir sakatlık geçirdi. İlk başta basit görünen durumun aslında çok daha tehlikeli olduğu ortaya çıktı ve Dünya Kupası'ndaki katılımını şüpheye düşürdü. Luis de la Fuente'nin onu İspanya Milli Takımı'nın 26 kişilik nihai kadrosuna dahil etmesi taraftarları biraz rahatlatsa da, sahadaki etkisi hala belirsizliğini koruyor.

Olay 22 Nisan'da Celta Vigo'ya karşı oynanan maçta meydana geldi. Lamine Yamal penaltıdan galibiyet golünü attıktan saniyeler sonra yedek kulübesini işaret ederek yere yığıldı. O zamandan beri sahaya çıkmadı. Raporlara göre, Barcelona yönetimi sol bacağındaki kas yırtığından endişe duyuyordu. Bu tür bir sakatlıktan iyileşmek en az sekiz hafta sürüyor ve sonrasında bile oyuncunun maç formuna dönmesi garanti değil.

Yine de kulüp yönetimi ve teknik direktör Hansi Flick, genç yeteneğin Dünya Kupası'na hazır olacağını vurguluyor. Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi: "Yapılan tetkikler Lamine Yamal'ın sol bacağında sakatlık olduğunu doğruladı. Oyuncu konservatif tedavi planına uyacak. Sezonun geri kalanını kaçıracak ancak Dünya Kupası'nda oynaması bekleniyor." Bu, genç yetenek için sakatlıklarla dolu sezonda yaşanan bir başka ağır darbe oldu.