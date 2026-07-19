Hindistan'da 20 günlük açlık grevinin ardından aktivist zorla hastaneye kaldırıldı

·74·Dünya
Hindistan'da 20 günlük açlık grevinin ardından aktivist zorla hastaneye kaldırıldı

Hindistan'da 20 gündür açlık grevini sürdüren ünlü sosyal aktivist ve eğitim uzmanı Sonam Vangchuk, polis tarafından protesto alanından zorla uzaklaştırıldı. Bu olay, ülkedeki eğitim sistemi etrafındaki tartışmaları daha da alevlendirdi.

59 yaşındaki Vangchuk, eğitim alanında reform talep eden Cockroach Janta Party (CJP) hareketini desteklemek amacıyla açlık grevi başlatmıştı. 20 gün boyunca sadece tuz ve su tüketerek 9 kilogramdan fazla kilo kaybetti.

Cumartesi sabahı polis ve paramiliter güçler gösteri alanına girerek onu sahneden çıkardı. Kolluk kuvvetleri onu ambulansla Delhi'deki Safdarjang hastanesine götürdü.

Vangchuk'un eşi Gitanjali Angmo, ailesinin ve doktorlarının onayı olmadan hiçbir tıbbi müdahalede bulunulmamasını talep etti.

Hastane bilgilerine göre aktivist, uzun süreli açlık nedeniyle zayıflamış ve hafif derecede susuz kalmış durumda. Ancak hayati değerleri stabil olup sürekli gözetim altında tutuluyor.

Polis, Vangchuk'un Delhi Yüksek Mahkemesi kararı, doktor tavsiyesi ve sağlık durumu göz önünde bulundurularak hastaneye sevk edildiğini belirtti.

Aktivist, açlık grevini sonlandırma çağrılarına rağmen 20 Temmuz'da parlamentoya yapılması planlanan barışçıl yürüyüşe katılacağını açıklamıştı.

Vangchuk'un yerine CJP kurucusu Abhijit Dipke süresiz açlık grevi başlattı. Yürüyüş planının iptal edilmeyeceğini belirtti.

Cockroach Janta Party hareketi, Mayıs ayında Hindistan'daki büyük sınavlarda test sorularının sızdırılması ve diğer usulsüzlüklere karşı çevrimiçi bir girişim olarak kuruldu. Göstericiler, Eğitim Bakanı Dharmendra Pradhan'ın istifasını talep ediyordu.

Cumartesi günkü olaylardan sonra hareket taleplerini genişleterek Başbakan Narendra Modi'nin de istifasını istedi.

Vangchuk'un zorla götürülmesi muhalefet siyasetçileri tarafından sert bir dille eleştirilerek 'demokrasiye karşı bir eylem' olarak nitelendirildi. Delhi'nin eski Başbakanı Arvind Kejriwal da hükümeti göstericilerin taleplerini dinlemeye çağırdı.

HindistanSonam VangchukAçlık GreviEğitim ReformuSiyaset
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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