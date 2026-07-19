Pakistan ve Hindistan sınırında iki saatlik çatışma yaşandı

Hindistan ve Pakistan arasındaki tartışmalı Jammu ve Keşmir bölgesinde bir silahlı çatışma daha meydana geldi. 18 Temmuz günü iki ülkenin askerleri, kontrol hattı boyunca yaklaşık iki saat süren şiddetli bir çatışmaya girdi. Bu durum, NDTV televizyon kanalının kaynaklarına dayandırılarak bildirildi.

Çatışmanın Rajauri sektöründe yaşandığı belirtildi. Hindistan tarafının iddiasına göre askerler, sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan "teröristlerin" hareketlerini engelledi.

Bu olayın, Mayıs 2025'te sona eren "Sindur" operasyonundan bu yana ateşkesin ciddi şekilde ihlal edildiği ilk büyük olay olduğu kaydedildi. Daha önce de sınır bölgesinde zaman zaman küçük çaplı silahlı çatışmalar yaşanmıştı.

Analistlere göre bu olay, iki komşu nükleer devlet arasındaki ilişkilerin yeniden gerilebileceğine dair endişeleri artırıyor. Şu ana kadar taraflardan ölü veya yaralı olduğuna dair resmi bir açıklama yapılmadı.