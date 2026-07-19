Çin'de lityum piller için 11 yıllık vergi muafiyeti sona eriyor

Çin hükümeti, 2015 yılından bu yana yürürlükte olan lityum pillerin tüketim vergisinden muaf tutulması politikasını resmen sonlandırma kararı aldı. 11 yıllık bu imtiyazlı dönemin sona ermesinin, sadece pil üreticilerini değil, dünya genelindeki elektrikli araç pazarını da etkilemesi bekleniyor. Bu karar, küresel otomotiv sektöründe fiyat oluşumunu doğrudan ilgilendiriyor. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor. aktarıyor.

ixbt.com verilerine göre, günümüzde lityum-demir-fosfat (LFP) pil hücrelerinin ortalama fiyatı watt-saat başına 0,36 ile 0,4 yuan arasında, üçlü lityum-iyon hücreler ise 0,55 ile 0,6 yuan arasında değişmektedir. Çoğu elektrikli aracın pil kapasitesinin 55 kWh ile 100 kWh arasında, hibrit araçlarda ise 36 ile 55 kWh arasında olduğu göz önüne alındığında, yeni vergi oranları araç fiyatlarına önemli bir ek yük getirecektir.

Vergi oranları ve fiyat artışları

Yeni düzenlemeye göre vergi oranı yüzde 2 olarak belirlenirse, tam elektrikli bir aracın maliyeti 396 yuan ile 1200 yuan arasında artacaktır. Vergi oranı yüzde 4'e ulaşırsa, bu rakam 2400 yuana (yaklaşık 330 dolar) kadar çıkabilir. Hibrit modeller için ise fiyat artışının 260 ile 1320 yuan arasında olması bekleniyor.

Uzmanlara göre, tüketim vergisi kaynaklı fiyat artışı, aracın toplam değerinin yüzde 1'inden azını oluşturacak. Bu oran, lityum ham maddesi fiyatlarındaki keskin dalgalanmalardan çok daha düşük olsa da üreticiler için ciddi bir sorun teşkil edebilir. Bunun nedeni, Çin otomobil pazarında rekabetin şu anda çok yoğun ve kârlılık oranlarının düşük olmasıdır.

Üreticiler için yeni baskı

Bu yılın Ocak-Mayıs döneminde Çin'de otomobil üretim kârlılığı sadece yüzde 1,5 seviyesinde kaldı. Birçok şirket hala zarar ederek çalışıyor. Böyle bir ortamda maliyetin birkaç yüz yuan artması bile, düşük kârlılıkla mücadele eden otomotiv devleri için ek bir finansal baskı anlamına geliyor.

Yeni vergi sisteminin kademeli olarak uygulanması planlanıyor:

1 Eylül 2026'dan itibaren cıvasız piller, nikel-metal-hidrit ve lityum-iyon piller için yüzde 2 oranında tüketim vergisi alınacak;

1 Eylül 2027'den itibaren ise bu vergi oranı yüzde 4'e çıkarılacak.

Bu değişikliklerin Özbekistan pazarına da yansıması kaçınılmazdır, çünkü ülkeye giren elektrikli araçların büyük bir kısmı Çin menşelidir. Üretim maliyetlerindeki artış, ihracat fiyatlarına da yansıyabilir. Ancak teknolojik süreçlerin optimize edilmesi ve lityum fiyatlarının ucuzlaması, bu vergi yükünü kısmen telafi edebilir.