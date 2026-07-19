Harry Kane Tottenham'a dönmüyor: İngiliz forvet Bayern ile sözleşmesini uzatıyor

·32·Spor
Harry Kane Tottenham'a dönmüyor: İngiliz forvet Bayern ile sözleşmesini uzatıyor

İngiltere milli takım kaptanı Harry Kane, kariyerine Almanya liginde devam etme kararı aldı. 2026 Dünya Kupası'ndaki başarısız performansın ardından forvetin Tottenham'a döneceği veya başka bir dev kulübe transfer olacağı yönündeki söylentiler artmıştı. Ancak son bilgiler, Kane'in Münih ekibinde kalmaya karar verdiğini gösteriyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Goal.com'un haberine göre, Bayern yönetimi forvete dünya şampiyonasından sonra ek izin verdi. Aynı zamanda Alman devi, bu arayı iyi değerlendirerek oyuncu ile mevcut sözleşmeyi uzatma görüşmelerini hızlandırmayı planlıyor. Christian Falk'ın verdiği bilgilere göre Kane, turnuva boyunca gelen tüm dış teklifleri reddederek tüm dikkatini milli takıma vermişti.

Şampiyonlar Ligi hayali ve gerçek durum

Birçok taraftar Harry Kane'in eski takımı Tottenham'a dönmesini hayal etse de, pratikte bunun gerçekleşmesi oldukça zor. Bunun temel nedeni, futbolcunun kupa kazanma konusundaki açlığıdır. 30 yaşını aşmış olan forvet, profesyonel kariyerindeki en büyük hedeflerinden birinin Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmak olduğunu gizlemiyor.

Tottenham şu anda bir yeniden yapılanma sürecinden geçiyor ve önümüzdeki yıllarda Avrupa'nın en prestijli turnuvasında şampiyonluk için mücadele etmesi pek olası görünmüyor. Kane ise kariyerinin zirvesindeki yıllarını kupa kazanabilecek bir takımda geçirmeyi tercih ediyor. Bu nedenle, Londra kulübüne duyduğu sonsuz saygıya rağmen Münih'te kalmayı uygun gördü.

Real Madrid seçeneği ve gelecek planları

Transfer piyasasında Harry Kane için ana adaylardan biri olarak Real Madrid de anılıyordu. Ancak Madrid kulübü şu anda daha çok genç yeteneklere ve uzun vadeli projelere odaklandığı için, İngiliz forvet için bu kapı kapanmış durumda. Bu durum, Bayern'in yıldızını elinde tutması için ek bir fırsat yarattı.

Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin'den alınan mağlubiyet Kane'i psikolojik olarak derinden etkiledi. Futbolcunun kendisi, sosyal medya hesabında içindeki boşluğu kelimelerle tarif etmenin imkansız olduğunu, sekiz yıldır üst üste hayaline çok yaklaşıp onu kaybetmenin ağır olduğunu itiraf etti. Bu acı mağlubiyetin, onu yeni sezonda Bayern ile büyük zaferlere ulaşmaya daha fazla motive etmesi bekleniyor.

Özetle, Harry Kane Münih ortamına tamamen uyum sağladı ve kulüp yönetimiyle karşılıklı güvene dayalı ilişkiler kurdu. Önümüzdeki günlerde tarafların yeni sözleşme konusunda resmi anlaşmaya varması bekleniyor, bu da Tottenham taraftarlarının umutlarına tamamen nokta koyuyor.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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