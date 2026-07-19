2026 Dünya Kupası finali nereden izlenir?

·78·Spor
2026 Dünya Kupası finali nereden izlenir?

Bugün, 19 Temmuz'da futbolseverleri 2026 Dünya Kupası'nın en çok beklenen mücadelesi bekliyor. Finalde İspanya, Arjantin'e karşı sahaya çıkacak.

Karşılaşma Taşkent saatiyle 00:00'da başlayacak. Özbekistanlı taraftarlar bu belirleyici maçı ZO‘R TV ve Futbol TV kanalları üzerinden canlı olarak izleyebilirler.

Turnuvanın en önemli maçı olan bu karşılaşmada iki futbol devi dünya şampiyonluğu için mücadele edecek. Bu nedenle tüm dünya futbolseverlerinin dikkati bugünkü finalin üzerinde.

Dünya KupasıİspanyaArjantinFutbolFinal
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Charos
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Arsenal yakındı, ancak Rogers transferinde ani bir dönüş yaşandı...Arsenal yakındı, ancak Rogers transferinde ani bir dönüş yaşandı...Bugün, 17:00Ferran Torres PSG'ye yakın: Barcelona'nın kararının arkasında ne var?Ferran Torres PSG'ye yakın: Barcelona'nın kararının arkasında ne var?Bugün, 16:53Harry Kane Tottenham'a dönmüyor: İngiliz forvet Bayern ile sözleşmesini uzatıyorHarry Kane Tottenham'a dönmüyor: İngiliz forvet Bayern ile sözleşmesini uzatıyorBugün, 16:51Redknapp Tuchel'i hedef aldı: İngiltere teknik direktörlüğü için iki aday gösterdiRedknapp Tuchel'i hedef aldı: İngiltere teknik direktörlüğü için iki aday gösterdiBugün, 16:50Infantino cezasız mı kalacak? IOC'nin sinyali belli olduInfantino cezasız mı kalacak? IOC'nin sinyali belli olduBugün, 16:22Final öncesi iki itiraf: Messi ve Yamal için nasıl bir önlem var?Final öncesi iki itiraf: Messi ve Yamal için nasıl bir önlem var?Bugün, 16:04
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı