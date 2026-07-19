2026 Dünya Kupası finali nereden izlenir?

Bugün, 19 Temmuz'da futbolseverleri 2026 Dünya Kupası'nın en çok beklenen mücadelesi bekliyor. Finalde İspanya, Arjantin'e karşı sahaya çıkacak.

Karşılaşma Taşkent saatiyle 00:00'da başlayacak. Özbekistanlı taraftarlar bu belirleyici maçı ZO‘R TV ve Futbol TV kanalları üzerinden canlı olarak izleyebilirler.

Turnuvanın en önemli maçı olan bu karşılaşmada iki futbol devi dünya şampiyonluğu için mücadele edecek. Bu nedenle tüm dünya futbolseverlerinin dikkati bugünkü finalin üzerinde.