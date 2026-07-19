Yapay zeka yarışında yeni lider: Çin'in Kimi K3 modeli OpenAI'ı endişelendirdi

·32·Teknoloji
Yapay zeka yarışında yeni lider: Çin'in Kimi K3 modeli OpenAI'ı endişelendirdi

Çinli Moonshot şirketi tarafından tanıtılan yeni açık kaynaklı yapay zeka modeli Kimi K3, sektör uzmanlarının ve büyük teknoloji şirketlerinin dikkatini çekti. Arena sıralamasında kısa sürede üst sıralara yükselen bu çalışma, OpenAI ve Anthropic gibi ticari devlere ciddi bir rekabet oluşturuyor. Bu gelişme, küresel teknoloji pazarında kapalı ve açık sistemler arasındaki mücadeleyi yeni bir boyuta taşıdı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Kimi K3 modeli, teknik özellikleriyle şaşırtıcı sonuçlar sergiliyor. 2,8 trilyon parametreye sahip olan model, metin ve görsellerle çalışma yeteneğine sahip. Modelin en önemli özelliklerinden biri, yaklaşık 1 milyon tokeni kapsayan bağlam penceresidir. Bu, kullanıcıların devasa miktardaki verileri aynı anda analiz etmesine ve işlemesine olanak tanır.

Kimi Delta Attention: Verimliliğin yeni sırrı

ixbt.com verilerine göre, Kimi K3 modelinde Kimi Delta Attention (KDA) adı verilen yenilikçi bir mimari kullanılmıştır. Bu teknoloji, uzun sorgularla çalışırken sistem verimliliğini önemli ölçüde artırır. Genellikle büyük dil modellerinde bağlam boyutu arttıkça, ara verileri depolamak için gereken bellek miktarı da artar ve bu da sistemin yavaşlamasına neden olur.

KDA mimarisi ise hibrit bir yaklaşım kullanır: verileri sıkıştırılmış halde saklayan üç durum ile tam veriye erişim sağlayan bir durumu birleştirir. Bu yöntem, iletişimin önemli kısımlarını kısa bir "özet" şeklinde saklamaya ve gerektiğinde tam bağlama başvurmaya olanak tanır. Sonuç olarak, KV cache adı verilen özel bellek alanına binen yük azalır ve sistem daha hızlı çalışır.

Ayrıca modelde, hesaplama işlemlerini hızlandırıcılar arasında dağıtan WideEP teknolojisi uygulanmıştır. Bu, bellek optimizasyonuna yardımcı olsa da, sistemin genel güç tüketimi ve yüksek hızlı HBM belleğine olan ihtiyacı hala yüksektir. Bu durum, Kimi K3 modelini sadece akıllı değil, aynı zamanda teknik açıdan oldukça karmaşık bir sistem haline getiriyor.

"Yapay zeka komünizmi" ve OpenAI'ın tutumu

Çin'in bu başarısı, OpenAI yönetiminde ciddi endişe uyandırdı. Şirketin stratejik gelişim sorumlusu Dean W. Ball, X sosyal ağında açık kaynaklı modellerin bu kadar hızlı büyümesini eleştirdi. Ona göre, yapay zekanın herkes için açık ve ücretsiz bir nimet haline gelmesi, "tam yapay zeka komünizmi" senaryosuna yol açabilir.

OpenAI temsilcisi, Çin'in açık modellerini, hesaplama altyapısına yapılan büyük yatırımları yavaşlatan bir faktör olarak nitelendirdi. Ona göre, yapay zekayı ticari bir ürün olarak değil de sosyal bir zenginlik olarak görmek, gelecekte sektördeki inovasyonlara ve finansal istikrara zarar verebilir.

Özbekistanlı kullanıcılar ve yazılımcılar için Kimi K3 gibi açık kaynaklı modellerin ortaya çıkması büyük bir fırsattır. Bu tür sistemler, yerel girişimlere ve araştırmacılara pahalı lisanslar olmaksızın yüksek teknolojileri kullanma imkanı sağlar. Şu anda dünya pazarında OpenAI gibi kapalı sistemler ile Moonshot gibi açık projeler arasındaki rekabetin, BT sektörünün önümüzdeki yıllardaki yönünü belirlemesi bekleniyor.

Yapay ZekaKimi K3OpenAIMoonshotTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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